青汁売上高12年連続第1位のアサヒ緑健 新CMに人気若手俳優 高崎翔太を起用CMソングはシンガーソングライター 夏代孝明

青汁専門会社の株式会社アサヒ緑健(所在地:福岡市博多区、代表取締役社長:古賀良太)は、映画・舞台で活躍中の若手人気俳優 高崎翔太さんをイメージキャラクターとした、緑効青汁の新CMを7月25日(水)から放映いたします。



高崎翔太さん起用の理由は、「高崎さんのいつも明るく元気なイメージと大変な努力家で仕事に対する

真摯な姿勢がアサヒ緑健の企業姿勢と重なったから」です。

また、高崎さんを起用することで、これまで青汁に縁のなかった世代の方たちへ認知を高め、より幅広い世代の健康づくりに緑効青汁を役立ててもらいたいという思いも込めています。

CMソングはTVアニメ「弱虫ペダル」のオープニング曲も担当した、実力派シンガーソングライター、夏代孝明さんの新曲「レイルブルー」を使用。

演出は、現在公開中で高崎さんも出演中の「一人の息子」(https://hitori-musuko.amebaownd.com)の

メガホンもとっている映画監督の谷健二さんを起用しました。CM初演出となる谷監督のもと、カメラマンなど映画スタッフが集結して撮影されたCMは、映画のワンシーンを切り取ったようでした。すべてが初めての試みでしたが、高崎翔太さんの自然な魅力と夏代孝明さんの音楽が良くマッチしていて、これまでにないアサヒ緑健のCMが出来上がりました。

CM撮影について、高崎さんは「映画や舞台と違いCMの撮影は難しかったけど、楽しく撮影できました。またトライしてみたい!」とコメントを寄せてくださいました。

新CMは、緑効青汁を手軽に続けられる健康法として訴求した「健康」篇と暑いこの季節にピッタリの飲みやすさを訴求した「アイス」篇の2パターン。7月25日(水)より放映スタートです。



■CM概要

◇タイトル:「健康」篇(30秒)、「アイス」篇30秒、WEB限定「メッセージ」篇(30秒)

※WEB限定「メッセージ」篇は当社HP(https://003003.jp)内にて7月25日以降公開予定

◇出演 :高崎翔太(トキエンタテインメント)

◇監督 :谷健二

◇プロデューサー:宇都木基至(トキエンタテインメント)

◇CMソング:夏代孝明 「レインブルー」(JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント)

◇撮影時期 :2018年6月

◇放映開始 :2018年7月25日(予定)



「健康」篇









「アイス」篇











出演:高崎翔太(タカサキショウタ)プロフィール

1988年9月21日生まれ、新潟県出身。

2008年『ミュージカル・テニスの王子様』でデビュー。

代表作品は、映画『命のバトン』『一人の息子』『恋するアンチヒーロー THE MOVIE』

ミュージカル『薄桜鬼』(山崎烝役)

舞台『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』(瀬名泉役)

『おそ松さん on STAGE ?SIX MEN’S SHOW TIME?』(おそ松役)など舞台、映画などで活動中。

☆カフェ 1日店長就任!

2018年9月1日(土) 『33CAFÉ GREEN』(アサヒ緑健本社ビル1F)の1日店長イベント予定。





CMソング:夏代孝明 (ナツシロタカアキ)プロフィール

大阪出身 2月25日生まれ。シンガー・ソングライター。

2015年、デビュー。2016年TV東京系列「バディファイト」タイアップ曲「クロノグラフ」などを発表。

2017年TVアニメ「弱虫ペダル NEW GENERATION」OP主題歌「ケイデンス」を発売。

2017年5月17日にはTVアニメ「弱虫ペダル NEW GENERATION 第2クール」OP続投となる

3rd Single「トランジット」をリリース。歌うが為の存在意義を感じさせる天性のボーカルが、彼の音楽においての究極性でもある。一方では2017年に自身のファッションブランドhassを立ち上げ、

全国的にPOP UP STOREを展開するなど表現の幅を広げている。

Official Website http://7246.jp/

Official Twitter https://twitter.com/_natsushiro_

Official Instagram https://www.instagram.com/natsushiro0225/

Official YouTube channel

https://www.youtube.com/channel/UCGrq81QyTgp4wsKDnsuwZ3g

監督:谷健二(タニケンジ)プロフィール

1976年7月24日生まれ、京都府出身。大学でデザインを専攻後、映画の世界を夢見て上京し、多数の自主制作映画に携わる。長年広告業界で勤務したのち、フリーに。2013年に「リュウセイ」で劇場映画デビュー、2016年に劇場映画第2作「U-31」を発表した。舞台「VOTE」、欅坂46・渡辺梨加の個人PV「ベリカ2号機」など作品は多岐にわたる。日本映画監督協会会員、武蔵野映画祭の発起人でもある。



■会社概要

◇社名: 株式会社アサヒ緑健

◇所在地:福岡市博多区博多駅東3丁目5番15号

◇電話: 092-471-4800(代)

◇公式HP:https://003003.jp

◇代表:古賀 良太

◇事業内容:緑効青汁を中心とする青汁商品の販売

■緑効青汁の紹介

九州阿蘇産大麦若葉が主原料。

食物繊維・オリゴ糖・乳酸菌が含まれる、飲みやすくておいしい青汁です。



【アサヒ緑健(企業、商品)に関するお問い合わせ先】

アサヒ緑健 担当 藤原(孝)・浅村

TEL:092-471-4848 / FAX:092-471-4801/e-mail:info@asahi-ryokuken.co.jp



【新TVCMに関するお問い合わせ先】

アサヒ緑健「新TVCM」PR事務局(株式会社サステナブル内) 担当:木村、豊口

TEL:03-3376-6665(直通) / FAX:03-3376-6663 /e-mail:asahi-ryokuken-pr@sustainable.co.jp

