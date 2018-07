福岡県で行われる音楽イベント「宗像フェス」がポケモンとのコラボを発表!!!

リリース発行企業:宗像フェス福津恋の浦実行委員会

福岡県福津市恋の浦で開催される音楽フェス 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群世界遺産登録1周年記念 宗像フェス~FUKUTSU KOINOURA~でのポケモンとのコラボが決定!!! 第一弾のコラボとして宗像フェス ecoプロジェクトとして行われるecoチケット清掃活動で 参加者全員に、ピカチュウとイーブイがデザインされた非売品の限定Tシャツをプレゼント! 当日は、モンスターボールデザインのゴミ袋等を使って楽しくゴミ拾いを行います。 宗像フェスecoプロジェクトの詳細はこちら http://munafes.jp/eco/ 今後、ポケモンとのコラボ企画を続々と発表される予定!!!

第一弾のコラボとして宗像フェス ecoプロジェクトとして行われるecoチケット清掃活動で

参加者全員に、ピカチュウとイーブイがデザインされた非売品の限定Tシャツをプレゼント!

当日は、モンスターボールデザインのゴミ袋等を使って楽しくゴミ拾いを行います。

宗像フェスecoプロジェクトの詳細はこちら

http://munafes.jp/eco/

今後、ポケモンとのコラボ企画を続々と発表される予定!!!



宗像フェスecoプロジェクト事業概要



「宗像フェス」では、環境活動を通して音楽を気軽に楽しめる「ecoチケット」を設定し、今年で4年目を迎えます。 これは宗像フェスの大きな目的の一つであり、「世界遺産を守り伝える環境保護活動」に賛同を頂いたフェスの来場者に事前に環境活動を通して学んで頂く事で、日頃から、環境問題に触れ合う事が少ない方々への機会の提供と、音楽を切り口により幅広い世代へ、より深く環境問題を考えるきっかけ作りを目的としています。

また、環境問題を通して、2017年度ユネスコの世界遺産登録された「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の歴史的価値を学ぶ内容を盛り込んでいます。

毎年、参加者が増え規模が拡大していく中、今年は海洋プラスチックをリサイクルする新たな取り組みをより多くの方に楽しんでいただける事業内容です。

他の音楽フェスにない、「宗像フェス」のオリジナル環境プログラムを是非体験してください。





イベント概要

◆日時

2018年9月8日(土)、9月9日(日)

開場10:00 / 開演11:00(予定) / 終演20:30(予定) ※ライブ終演後、約30分間、音楽花火が空を彩ります。

※雨天決行(荒天の場合は中止)



◆会場

恋の浦 夕日の丘 野外ステージ 〒811-3307 福岡県福津市渡641



◆出演アーティスト

9月8日(土) 家入レオ / HY / THE BEAT GARDEN / 中川翔子 / ファンキー加藤 / PUFFY /

RAM WIRE / Little Glee Monster / and more…

MC:鈴木亮平 / 立山律子

9月9日(日) Aimer / edda / Ofiicial髭男dism / 加藤ミリヤ / KANA-BOON / KICK THE CAN CREW /

きのこ帝国 / KREVA / ゴールデンボンバー / 羊文学 /

MC:スピードワゴン / 立山律子

http://www.youtube.com/watch?v=leXDn2T3ZAc



各種プレイガイド販売中!!!

・ローソンチケット http://l-tike.com/munakatafes TEL:0570-084-008 (Lコード:88886)

・チケットぴあ http://w.pia.jp/t/munafes/ TEL:0570-02-9999 (Pコード:118-996)

・イープラス http://eplus.jp/munakatafes/



◆オフィシャルホームページ:http://munafes.jp/

◆オフィシャルFacebook https://goo.gl/JixNe8

◆オフィシャルTwitter https://twitter.com/hanabi_munakata

◆オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/munakatafes



◆チケットに関するお問合わせ:キョードー西日本 TEL:092-714-0159

(平日10:00-19:00、土曜日10:00-17:00)

◆公演に関するお問い合わせ:宗像フェス運営事務局 TEL:0940-62-5517

(平日10:00~17:00)



企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ