幸せを呼ぶソフトクリーム！？伊佐プレミアムソフトクリーム『はぴたま』新発売！！

株式会社ビースマイルプロジェクト(鹿児島県鹿児島市 代表取締役:上村昌志)が運営する『cafe369 milk&cheese by 伊佐牧場』では、2018年7月28日(土)より新商品“伊佐プレミアムソフトクリーム『はぴたま』”を販売致します。それに先駆け、7月25日・26日に鹿児島市与次郎で開催されるMBC夏祭りで先行販売を行います。



"伊佐プレミアムソフトクリーム『はぴたま』" 税込500円

■幸せの嫁入り菓子「おいり」



「おいり」は、直径1センチほどの球状で色とりどりのあられの一種です。ほんのりと甘く、口に入れるとすぐに溶けてなくなってしまう優しい食感です。

香川県などでは、結婚式の引き出物や、嫁入りした家の近所への挨拶を兼ねた贈り物として親しまれています。

お米育ちの乳牛からとれたあっさりミルクのソフトクリームと幸せのお菓子「おいり」の優しい食感のハーモニーをお楽しみ下さい。



■MBC夏祭りにて先行販売!

7月25日・26日に鹿児島市与次郎にあるMBCグラウンドで開催される『MBC夏祭り』で、"伊佐プレミアムソフトクリーム『はぴたま』"を先行販売致します。価格は店頭販売と同様税込500円です。



MBC夏祭り[https://blogs.mbc.co.jp/event/1304]



■cafe369 milk&cheese by 伊佐牧場



[店舗概要]

店名_cafe369 milk&cheese by 伊佐牧場

所在地_鹿児島県鹿児島市東千石町11-24

TEL_099-295-3691

営業時間_11:00~21:00 (イートインL.O.20:00|物販L.O.20:30)

定休日_なし(年末年始休みあり)

URL_http://isaboku.com/369.html

【運営会社 株式会社ビースマイルプロジェクト】

近年、日本の1次産業は様々な問題を抱え、困難な状況へと追い込まれています。 生産者の高齢化に伴い廃業する農家も多く、こと畜産に関しては繁殖農家の減少や、容易に調達でき価格も国内産に比べて安価だった輸入飼料が、近年の世界的な穀物需要の増加基調や、天候や作柄での価格変動や為替相場等から、価格が安定しない状況で、生産者にとっては大きな不安要素となっています。



そのような情勢の中、「cafe369 milk&cheese by 伊佐牧場」を運営する 株式会社ビースマイルプロジェクト 及び カミチクグループは、エサづくりからはじまり、畜産・酪農(1次産業)、食肉・乳製品の製造・加工(2次産業)、直営の販売店や外食店舗で提供(3次産業)する、畜産・酪農業界では他企業が成しえていない規模での独自の「6次化スタイル」を築き上げました。



本社を鹿児島に置き、畜産の土台を支える事業から、東京・大阪を中心とした多数の外食店舗を展開することで販路を広げ、自社だけでなく契約農家の経営安定に寄与し、南九州を中心とした生産者及び、その生産者がつくったお肉や乳製品を食べたお客様までもを笑顔に・元気にするという一大プロジェクトです。

