本格芋焼酎「酒酒楽楽　金　2017」が世界最高峰の酒類コンテスト　　　　　　　　　　IWSC2018で最高賞を受賞！

■西酒造「酒酒楽楽」について

西酒造の畑で最も土質・日当りの良い「Grand Cru(特級畑)」で採れた薩摩芋(品種:黄金千貫)と、自社の田んぼで大切に育てた「山田錦」を、創業以来170年培った技で仕上げた一本です。銘柄名は焼酎畑を思い浮かべながら、先入観にとらわれず、純粋に“酒”を“楽”しんでいただきたいという想いで命名しました。



■酒酒楽楽 金 2017

部門最高賞“TROPHY(トロフィー)”、GOLD OUTSTANDING(最高金賞)

商品概要

アルコール度数/30度

内容量/720 ml

原材料/ 薩摩芋(鹿児島県産 黄金千貫)

米麹(鹿児島県産 山田錦)

希望小売価格/12,000 円(税別)



IWSC 審査員のテイスティングコメント:新鮮なメロンと柔らかな花のブーケに包まれたアニスをわずかに感じ、口に含むと、スパイスの層が徐々に顔を出してくる。きれいで洗練された、とても長いフィニッシュだ!

原文:Bright melon and a dash of anise wrap up a soft floral bouquet that reveals a lightly spiced flavour spectrum on the palate. Clean and refined, with a very long finish !

■酒酒楽楽 赤 2016

GOLD OUTSTANDING(最高金賞)



商品概要

アルコール度数/35度

内容量/720 ml

原材料/ 薩摩芋(鹿児島県産 黄金千貫)

米麹(鹿児島県産 山田錦)

希望小売価格/12,000 円(税別)



IWSC 審査員のテイスティングコメント:この上なく素晴らしく、洗練されていて、エレガントで、そしてシンプルに最高のものだ!バラの花の香りと花々のアロマティックより始まり、後を追ってスターフルーツ、ライチ、パッションフルーツとマンゴーの砂糖煮を感じるトロピカルフルーツが現れてくる。口に含むととても表情豊かであり、やはりこの焼酎は超大作である。

原文:Exquisite, refined, elegant and simply superlative ! Floral notes with rose lead the aromatics, revealing a trail of tropical fruits including star fruit, lychee, passion fruit and candied mango. Very expressive on the palate, this Shochu is spectacular.



~IWSC(インターナショナルワイン&スピリッツ・コンペティション)とは~

IWSC(インターナショナルワイン&スピリッツ・コンペティション)は1969 年にイギリス・ロンドンで創設された歴史のある酒類専門のコンペティションです。「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ(ISC)」や「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション(SWSC)」と同様、毎年その受賞結果が世界の酒類業界に注目されることから、高い権威と信頼のあるコンペティションとしても知られています。

IWSCでの選考方法については、世界各地から選考された審査員の手で、ブラインド・テイスティングおよび化学的な分析を行い、品質と味覚を審査した上で各部門から最高金賞(Gold Outstanding)・金賞(Gold)・最高銀賞(Silver Outstanding)・銀賞(Silver)・銅賞(Bronze)を選出し、各部門の中で特に優秀な製品に最優秀賞のトロフィーが与えられます。毎年その受賞結果が世界の酒類業界に注目されることから、高い権威と信頼のあるコンペティションとしても知られています。



このような素晴らしい賞を戴くことができましたのは、ご愛飲いただいている皆さまの応援や、私たちの酒造りを支えてくださっている関係者様のお力添えがあってのものと受け止め、深く感謝申し上げます。今後も、「美味しい!」と評価をいただけるよう、蔵人一丸となって焼酎造りに精進してまいります。



西酒造公式webサイト:http://nishi-shuzo.co.jp

西酒造公式Facebook:https://www.facebook.com/nishishuzo/

西酒造公式Instagram:https://www.instagram.com/houzan_official/

~本件に関するお問い合わせ~

西酒造株式会社 総務部

〒899-3309 鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

TEL:099-296-4627

FAX:099-296-4260



