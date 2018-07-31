メドメイン株式会社、株式会社みんコレと業務提携

リリース発行企業：メドメイン株式会社

メドメイン株式会社(本社：福岡県福岡市 代表取締役社長：飯塚統 以下「メドメイン」）と、株式会社みんコレ（本社：山梨県南アルプス市 代表取締役社長：神楽坂やちま 以下「みんコレ！」）は、医学生向けの学習支援分野で業務提携を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。





⒈ 業務提携の概要



みんコレが提供する医学生学習支援プラットフォーム「みんコレ！」(https://minkore.funa.in.net)とメドメインが提供する医学生専用クラウドサービス「Medteria」(https://cloud.medmain.jp)のサービス連携によって、より充実した学習支援サービスを全国の医学生に提供いたします。



⒉ みんコレ！×Medteriaの活用イメージ





⒊ みんコレの概容



会社名： 株式会社みんコレ

所在地： 山梨県南アルプス市吉田1260-16

代表取締役：神楽坂 やちま

設立： 2017年7月18日

URL： https://minkore.funa.in.net

事業内容： ITを利用した医療教育サービスの企画・開発

-医師国家試験当日回答予測サービス「みんコレ！」

-医学生向け質問・議論サービス「みんなの質問掲示板」

-医学生向け問題演習サービス「みんなの過去問.com」

⒋ メドメインの概容



会社名：Medmain Inc.(メドメイン株式会社)

所在地：福岡県福岡市中央区荒戸1-3-9-301

代表取締役：飯塚 統

設立：2018年1月11日

URL: https://medmain.net

事業内容：医療ソフトウェア・クラウドサービスの企画、開発、運営及び販売

-病理画像診断ソフト「PidPort」

-医学生専用クラウドサービス「Medteria」



⒌ みんコレ！× Medteriaの詳細

【URL】https://cloud.medmain.jp/minkore_medteria.pdf



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