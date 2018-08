各界の著名人の人生を変えた特別な本が大集合。SPECIAL OTHERS ACOUSTICによるフリーライブも開催！

リリース発行企業:ラブエフエム国際放送株式会社

各界で活躍する50人の著名人がセレクトした本の展示や人気バンドによる音楽ライブ、そして福岡の人気飲食店によるフードが集うスペシャルイベント、ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団Presents「50人の本棚」を開催します。



〈イベント概要〉

名 称:ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団Presents 50人の本棚

開催日時:2018年9月2日(日)11:00~17:30

開催場所:ふくぎん本店広場(福岡市中央区天神2-13-1)

入場料金:無料



〈50人の本棚 Supported by 六本松蔦谷書店〉

各界で活躍する著名人総勢50名の「人生を変えた3冊の本」をコメントと共にふくぎん本店広場に展示。どんな本からどんなインスピレーションを受けたのか、垣間見ることができるかもしれません。大人から子供まで楽しめる特別な体験をお届けいたします。

SELECT MEMBER:著名人・アカデミア・タレント・イラストレーター・ミュージシャン・作家・クリエイター・注目パーソン・経営者 etc…



〈SPECIAL LIVE Supported by LOVE FM〉

本店広場の大きな空間を演出する音楽イベントを開催。本とお食事を楽しんでもらうDJによる選曲と、国内外のライブフェスで大人気の「SPECIAL OTHERS ACOUSTIC」の限定特別ライブを行います。アコースティックならではの広がりと丁寧な音色をお楽しみください。



開催時間:11:00~15:00

DJ PLAY/DJ's:KASE(LUXURY TIMES)・KAZ(LUXURY TIMES)



開催時間:16:30~17:30

SPECIAL OTHERS ACOUSTIC SPECIAL LIVE

SPECIAL OTHERS ACOUSTIC

2014年に活動を開始した「SPECIAL OTHERS」のメンバーによるアコースティック・プロジェクト。SUMMER SONIC、石垣島Tropical Lovers Beach Festaなど数々のフェスに出演。18年5月16日に2nd Full Album『Telepathy』をリリース。



〈SPECIAL FOOD〉

開催時間:11:00~17:30

福岡で大人気のべーカリーとカフェが限定出店。本イベントだけのオリジナルメニューやあの人気商品を心地よい空間で味わっていただけます。



出店一覧:

PAINSTOCK

県内のみならず、県外からも足を運ぶ人も多い話題の人気ベーカリー。

BROOKLYN PARLOR

東京、大阪、福岡で音楽、本、食の上質なカルチャーを発信するカフェ。

【本リリースに関するお問い合わせ】

《ラブエフエム国際放送株式会社 下田宛》

TEL:092-734-5462 FAX:092-734-1982

e-mail:shimoda@lovefm.co.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ