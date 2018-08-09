第14回有田ウィンドウディスプレイ甲子園 結果発表！

リリース発行企業：一般社団法人 佐賀県観光連盟

佐賀県有田町で開催中の「第14回有田ウィンドウディスプレイ甲子園」のプレゼンテーション及び表彰式が、8月1日に行われました。今年は福岡県・佐賀県・長崎県の4つの高校より、15チーム総勢44名の高校生が参加し、各チームが制作したディスプレイ作品への思いの全てを3分間のプレゼンテーションにぶつけました。厳正なる審査の結果、下記の通り受賞チームが決まりました。



【最優秀賞】

おむらいす（有田工業高等学校2年 / 野田結衣さん、松尾日菜子さん、池田彬里さん）担当店舗 ： ヤマオ昭山堂

●作品コメント

コンセプトは、明治をイメージする「豪華絢爛」。はっきりした色を使い、人目に留まるようにし、メインのカップの邪魔にならない色を選びました。

●審査員コメント

シンメトリーでバランスが良く、華やかさの中に、ゆったりとした伸びやかさも演出されています。タイトルも分かり易いです。

【優秀賞】

ONE DREAM+（佐世保工業高等学校2年）担当店舗 ： 深川製磁本店

奥の細川（有田工業高等学校2年）担当店舗 ： 蒲仙堂



【特別賞・佐賀県建築士会伊万里地区賞】

キャロット（牛津高等学校3年）担当店舗 ： 手塚商店

ふくきたる（有田工業高等学校1年）担当店舗 ： 田中陶器店

凛<りん>（佐世保工業高等学校2年）担当店舗 ： うつわ処 けいざん



【お問い合わせ】

一般社団法人 有田観光協会

TEL：0955-43-2121 FAX：0955-43-2100

ありたさんぽ http://www.arita.jp

有田ウィンドウディスプレイ甲子園ブログ http://aritahappynews.sagafan.jp/c23382.html



【発信】

一般社団法人 佐賀県観光連盟

〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59

TEL: 0952-26-6754, FAX: 0952-26-7528

http://www.asobo-saga.jp/



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