超教育協会in福岡　8月31日(金）開催決定

リリース発行企業：嘉穂無線ホールディングス株式会社

開催日時：2018年8月31日(金) 開場15:30 開始：16:00 会場：福岡市科学館 6階サイエンスホール（福岡市中央区六本松4-2-1） 主催：一般社団法人超教育協会 共催：嘉穂無線ホールディングス株式会社 後援：福岡地域戦略推進協議会

2018年5月29日に慶應義塾大学で総務大臣野田聖子氏や三菱総合研究所理事長・東京大学元総長小宮山宏氏らが登壇し開催された「超教育協会設立シンポジウム」。超教育協会は、従来の学校の枠を取り払った学びの場『超教育』を構想する試みです。

IT人材育成やAI・ビッグデータ・ブロックチェーン等先端技術の教育への導入策等、ITをはじめ、テクノロジーと教育に関する研究・啓発・政策提言などを進め、未就学児から社会人までの新たな学びを提示します。



この取組の最初の地方展開の場として、福岡でのイベント開催が決定しました。

超教育協会理事長の石戸奈々子氏から「超教育とは？」「超教育協会の取組」について紹介すると共に、福岡におけるIT・テクノロジー・教育に関わる教育機関・民間の取組の紹介や提言により、今後の先進的な「福岡モデル」を担う人材育成を促進していきます。





『超教育協会in福岡』参加のお申込みはWEBにて受付中。

申込みページ：https://goo.gl/TR8TXp



【超教育協会in福岡 概要】

日時：8月31日(金) 開場15:30 開始16:00

会場：福岡市科学館 6階サイエンスホール



-登壇者-

石戸奈々子：一般社団法人超教育協会 理事長

中村伊知哉：一般社団法人デジタル教科書教材協議会(DiTT) 専務理事

丸野俊一：九州大学 理事・副学長

新津勝二：九州大学 総務部長

石丸修平：福岡地域戦略推進協議会 事務局長

最首英裕：株式会社グルーヴノーツ 代表取締役社長

坂本剛：QB Capital, LLC 代表パートナー

中村俊介：株式会社しくみデザイン 代表取締役社長

柳瀬隆志：嘉穂無線ホールディングス株式会社 代表取締役社長



超教育協会in福岡 スケジュール

※スケジュール・登壇者は変更の可能性がございます。

超教育協会in福岡 WEBサイト：https://kaho-enterprise.co.jp/lot/event180831/

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