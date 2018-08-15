【レジデンスホテル博多　オープン情報】株式会社SHI（福岡市博多区）の第1四半期（2018年4月～6月）グランドオープンしたマンション型ホテル・ホステル情報

リリース発行企業：株式会社SHI

株式会社SHI（本社：福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-15 NPCビル 3F、代表取締役：齋藤仁) は、2018年4月～6月にマンション型ホテルを４棟（計88室）、ホステルを１棟（128床）オープン致しました。 「Residence Hotel Hakata 8」（福岡市博多区美野島3-8-16）を2018年4月28日（土）、 「Residence Hotel Hakata 11」（福岡市博多区住吉2-17-21）を2018年4月21日（土）、 「Residence Hotel Hakata 12」（福岡市博多区博多駅南2-4-26）を2018年5月18日（金）、 「Smart Hotel Hakata 2」（福岡市博多区吉塚2-17-24）を2018年4月26日（木）、 「HOSTEL Spica」（福岡市博多区吉塚1-38-28）を2018年4月20日（金）にオープン致しました。

訪日観光客の増加に伴った福岡市での近年の宿不足が続くなか、株式会社SHI（以下：SHI）は福岡市博多区にマンション型ホテルを４棟（計88室）、ホステルを１棟（128床）オープン致しました。（2018年4月～6月）



いずれも、JR博多駅より近い好立地に位置し、利便性を感じられます。



《Residence Hotel Hakata 8》

【施設概要】

所在地：福岡市博多区美野島3-8-16

交通：博多駅から車で8分

客室数：36部屋

収容人数：180人

物件：鉄筋コンクリート造 11階建

Webサイト：https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-8.ja.html

TEL：092-292-1374

【設備】

冷蔵庫

キッチン

EV

洗濯機

電子ケトル

ヘアードライヤー

スチームアイロン

アイロン台

エアコン

電子レンジ（共用部）

《Residence Hotel Hakata 11》

【施設概要】

所在地：福岡市博多区住吉2-17-21

交通：博多駅から徒歩10分

客室数：20部屋

収容人数：80人

物件：鉄筋コンクリート造 9階建

Webサイト：https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-11.ja.html

TEL：092-292-1374

【設備】

冷蔵庫

キッチン

EV

洗濯機

電子ケトル（共有部）

ヘアードライヤー

スチームアイロン

アイロン台

エアコン

電子レンジ（共有部）

《Residence Hotel Hakata 12》

【施設概要】

所在地：福岡市博多区博多駅南2-4-26

交通：博多駅から徒歩10分

客室数：29部屋

収容人数：132人

物件：鉄筋コンクリート造 9階建

Webサイト：https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-12.ja.html

TEL：092-292-1374

【設備】

冷蔵庫

キッチン

EV

洗濯機

電子ケトル（共有部）

ヘアードライヤー

スチームアイロン

アイロン台

エアコン

電子レンジ（共有部）

《Smart Hotel Hakata 2》

【施設概要】

所在地：福岡市博多区吉塚2-17-24

交通：博多駅から1駅吉塚駅から徒歩8分

客室数：3部屋

収容人数：18人

物件：木造 2階建

Webサイト：http://www.booking.com/Share-y2mjjL

TEL：092-292-1374

【設備】

冷蔵庫（小型）

キッチン

洗濯機

電子ケトル

ヘアードライヤー

スチームアイロン

アイロン台

エアコン

電子レンジ

《HOSTEL Spica》

【施設概要】

所在地：福岡市博多区吉塚1-38-28

交通：博多駅から徒歩15分

客室数：128床

収容人数：128人

物件：鉄骨造 5階建

Webサイト：http://www.booking.com/Share-REEKd2

TEL：092-292-1374

【設備】

ミストサウナ

大浴場

冷蔵庫

共用キッチン

EV

シャワーブース3個

コインランドリー

電子ケトル

ヘアードライヤー

スチームアイロン

アイロン台

エアコン

電子レンジ

《各ホテル WEBサイト》

マンション型ホテル『Residence Hotel Hakata 8』

https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-8.ja.html

マンション型ホテル『Residence Hotel Hakata 11』

https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-11.ja.html

マンション型ホテル『Residence Hotel Hakata 12』

https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-12.ja.html

マンション型ホテル『Smart Hotel Hakata 2』

http://www.booking.com/Share-y2mjjL

ホステル『HOSTEL Spica』

http://www.booking.com/Share-REEKd2

《新規ホテルのオープンによる稼働率、延宿泊者数の変動》

SHIの運営するマンション型ホテル「レジデンスホテル博多」「スマートホテル博多」の第1四半期（2018年4月～6月）の稼働率を公表いたします。

<2018年4月 稼働率(レジデンスホテル博多＋スマートホテル博多)>

OCC（客室稼働率）：93.09%

延宿泊者数：14,458人

<2018年5月 稼働率(レジデンスホテル博多＋スマートホテル博多)>

OCC（客室稼働率）：90.48%

延宿泊者数：18,631人

<2018年6月 稼働率(レジデンスホテル博多＋スマートホテル博多)>

OCC（客室稼働率）：94.26%

延宿泊者数：21,590人

【会社概要】

企業名:株式会社SHI

代表取締役：齋藤仁

住所： 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目17-15 NPCビル3F

設立：平成28年4月

資本金：9,900,000円

従業員人数：97名

TEL : 092-292-1319

FAX : 092-292-1379

HP：http://s-hotel.jp

Mail：info@s-hotel.jp





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