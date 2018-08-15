【レジデンスホテル博多 オープン情報】株式会社SHI（福岡市博多区）の第1四半期（2018年4月～6月）グランドオープンしたマンション型ホテル・ホステル情報
リリース発行企業：株式会社SHI
株式会社SHI（本社：福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-15 NPCビル 3F、代表取締役：齋藤仁) は、2018年4月～6月にマンション型ホテルを４棟（計88室）、ホステルを１棟（128床）オープン致しました。 「Residence Hotel Hakata 8」（福岡市博多区美野島3-8-16）を2018年4月28日（土）、 「Residence Hotel Hakata 11」（福岡市博多区住吉2-17-21）を2018年4月21日（土）、 「Residence Hotel Hakata 12」（福岡市博多区博多駅南2-4-26）を2018年5月18日（金）、 「Smart Hotel Hakata 2」（福岡市博多区吉塚2-17-24）を2018年4月26日（木）、 「HOSTEL Spica」（福岡市博多区吉塚1-38-28）を2018年4月20日（金）にオープン致しました。
訪日観光客の増加に伴った福岡市での近年の宿不足が続くなか、株式会社SHI（以下：SHI）は福岡市博多区にマンション型ホテルを４棟（計88室）、ホステルを１棟（128床）オープン致しました。（2018年4月～6月）
いずれも、JR博多駅より近い好立地に位置し、利便性を感じられます。
《Residence Hotel Hakata 8》
【施設概要】
所在地：福岡市博多区美野島3-8-16
交通：博多駅から車で8分
客室数：36部屋
収容人数：180人
物件：鉄筋コンクリート造 11階建
Webサイト：https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-8.ja.html
TEL：092-292-1374
【設備】
冷蔵庫
キッチン
EV
洗濯機
電子ケトル
ヘアードライヤー
スチームアイロン
アイロン台
エアコン
電子レンジ（共用部）
《Residence Hotel Hakata 11》
【施設概要】
所在地：福岡市博多区住吉2-17-21
交通：博多駅から徒歩10分
客室数：20部屋
収容人数：80人
物件：鉄筋コンクリート造 9階建
Webサイト：https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-11.ja.html
TEL：092-292-1374
【設備】
冷蔵庫
キッチン
EV
洗濯機
電子ケトル（共有部）
ヘアードライヤー
スチームアイロン
アイロン台
エアコン
電子レンジ（共有部）
《Residence Hotel Hakata 12》
【施設概要】
所在地：福岡市博多区博多駅南2-4-26
交通：博多駅から徒歩10分
客室数：29部屋
収容人数：132人
物件：鉄筋コンクリート造 9階建
Webサイト：https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-12.ja.html
TEL：092-292-1374
【設備】
冷蔵庫
キッチン
EV
洗濯機
電子ケトル（共有部）
ヘアードライヤー
スチームアイロン
アイロン台
エアコン
電子レンジ（共有部）
《Smart Hotel Hakata 2》
【施設概要】
所在地：福岡市博多区吉塚2-17-24
交通：博多駅から1駅吉塚駅から徒歩8分
客室数：3部屋
収容人数：18人
物件：木造 2階建
Webサイト：http://www.booking.com/Share-y2mjjL
TEL：092-292-1374
【設備】
冷蔵庫（小型）
キッチン
洗濯機
電子ケトル
ヘアードライヤー
スチームアイロン
アイロン台
エアコン
電子レンジ
《HOSTEL Spica》
【施設概要】
所在地：福岡市博多区吉塚1-38-28
交通：博多駅から徒歩15分
客室数：128床
収容人数：128人
物件：鉄骨造 5階建
Webサイト：http://www.booking.com/Share-REEKd2
TEL：092-292-1374
【設備】
ミストサウナ
大浴場
冷蔵庫
共用キッチン
EV
シャワーブース3個
コインランドリー
電子ケトル
ヘアードライヤー
スチームアイロン
アイロン台
エアコン
電子レンジ
《各ホテル WEBサイト》
マンション型ホテル『Residence Hotel Hakata 8』
https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-8.ja.html
マンション型ホテル『Residence Hotel Hakata 11』
https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-11.ja.html
マンション型ホテル『Residence Hotel Hakata 12』
https://www.booking.com/hotel/jp/residence-hakata-12.ja.html
マンション型ホテル『Smart Hotel Hakata 2』
http://www.booking.com/Share-y2mjjL
ホステル『HOSTEL Spica』
http://www.booking.com/Share-REEKd2
《新規ホテルのオープンによる稼働率、延宿泊者数の変動》
SHIの運営するマンション型ホテル「レジデンスホテル博多」「スマートホテル博多」の第1四半期（2018年4月～6月）の稼働率を公表いたします。
<2018年4月 稼働率(レジデンスホテル博多＋スマートホテル博多)>
OCC（客室稼働率）：93.09%
延宿泊者数：14,458人
<2018年5月 稼働率(レジデンスホテル博多＋スマートホテル博多)>
OCC（客室稼働率）：90.48%
延宿泊者数：18,631人
<2018年6月 稼働率(レジデンスホテル博多＋スマートホテル博多)>
OCC（客室稼働率）：94.26%
延宿泊者数：21,590人
【会社概要】
企業名:株式会社SHI
代表取締役：齋藤仁
住所： 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目17-15 NPCビル3F
設立：平成28年4月
資本金：9,900,000円
従業員人数：97名
TEL : 092-292-1319
FAX : 092-292-1379
HP：http://s-hotel.jp
Mail：info@s-hotel.jp
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ