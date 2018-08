狂気と歓喜で恐怖度絶賛No.1の拘束ベッド型お化け屋敷「ネグルシ」by ZAUNTED 夢の恐怖体験キャンペーン&禁断の裏側TVオンエアのお知らせ

リリース発行企業:株式会社ZAUNTED

お化け屋敷ファン大絶賛、発狂者続出、メディアで話題沸騰中の、この夏、最も怖いホラーアトラクション[廃ベッドお化け屋敷]ネグルシが、極限までみんなの夢の恐怖体験を叶えるべく驚きのキャンペーンを発表!!

【ホラーファン歓喜!夢のお化け屋敷】



「いわくつき廃ベッドに拘束される!」「完全寝たまま恐怖体験!」「すれすれまで接近される悍ましい気配!」「縛られ叫ぶしかできない!」「ナースコール!?」「紙おむつ推奨!」「帰ったその夜まで怖い!」「連れの悲鳴で耳が変に!」「連れの気が狂った!?」「VRでは不可能な臨場感!」「いままででダントツ怖い!」「凄いリアリティー!」「嬉しすぎる!」「もっと襲って!」etc…

その全てがこれまでにない究極のスリル体験で、まさにホラー映画の主人公になった気分で、これまでの当たり障りのないワンパターンなお化け屋敷には不可能だった、本気の演出によるファン歓喜の夢の空間が満を持して誕生し話題騒然!!



【夢のベッドへご招待!夢(悪夢)が叶う!サマードリームキャンペーン決定】



『ネグルシ』で起こって欲しい理想のホラー体験や現象をツイートし、1番RT数の多かった方を一組限定[ペアで無料ご招待!!]

実現可能不可能は関係なく共感RTを集めた方が選ばれるので遠慮は不要で御座います。



[応募条件]必ずハッシュタグ #夢のお化け屋敷 #ネグルシ 両方付けて投稿!



[締切]8月21日(水)日付が変わるまで。



[注記]TwitterのDMにて招待メッセージを受け取れる方のみになりますので、ご注意願います。



【ネグルシ禁断の舞台裏TV初公開!!】



お化け屋敷の全てをその手で創り出す唯一のホラープロデューサー・マイケルティーのお化け屋敷制作全行程を密着取材した人気ドキュメンタリー番組「ゲンバビト」8月19日 深夜0時30分放送 「門外不出!『お化け屋敷』ができるまで」 (MC:ピエール瀧)CBCテレビ製作、TBS系全国28局ネット

https://hicbc.com/tv/genbabito/



※オンエア後はアトラクション演出が変更される場合が御座います。



【ストーリー】



恐怖ソリューション企業ゾウンテッド社は、その実績、ノウハウにより、最高峰の睡眠薬事研究への貢献要請を受け参画、曰く付きの「廃ベッド」を始め、世界中から睡眠障害データ及び悪夢要素を集結した[睡眠覚醒障害発生因子試験場] 通称:「ネグルシステム」を開発。



大勢の検体を求め、専門学校内に研究所を設立し、新薬の臨床試験モニター(検体)を募集開始。



【全てのホラーファンの夢を叶える画期的なシステム】



シリアルキラー、サイコパス、心霊、怨霊、悪魔、妖怪、ゾンビ、モンスター、クリーチャー、猫、etc……あらゆるホラー因子を出現させる事が可能な"夢の空間"それが[睡眠覚醒障害発生因子試験場] 通称:「ネグルシステム」



【システム】



*ペアで1台のベッドでの体験になります。



※カップル、女性同士、男性同士可。※他人同士の相ベッドは御座いません、ご安心を。



*ベッドはキングサイズのご用意はございません。



※ペアおふたりのウェイトバランスにはご注意ください。



*ベッドに拘束されます。※脱出可



*リタイアの際は[ナースコール]を押し、瞼を閉じる事。



※但しボタンは一機のみ。先に気絶の恐れがない方がお持ちください。



*スカートなどの、おみ足の乱れがご心配の方は、シーツをご用意しております。



※その見た目とは裏腹に衛生面には充分配慮しておりますのでご心配ご不要です。



*多少の戯れ(いちゃいちゃ)は容認いたします。



※スタッフ及び化け物が嫉妬しない程度にお願いいたします。



*基本、手は触れません。



※リラクゼーション及び性的マッサージはございません。



*失禁、脱糞にご注意。



※紙おむつを予めご着用ください。(万が一に備え、受付にて販売がございます。)



【専属プロアクターによる贅沢なホラーライヴショウ】



*数々の映画、ドラマに出演中のプロの俳優陣による鬼気迫る演技。



*ベッドの位置や同時多発する様々なアクターによって毎回新鮮な恐怖体験が可能。



※一般のアルバイトでは一切おりません。また、学生は受付のみ、制作は全てプロによるものです。

【プロデューサーは[お化け屋敷のスペシャリスト]マイケルティー・ヤマグチ】



実在の廃墟、一軒家、村、幼稚園、洋館、ビル、世界最年少お化け屋敷、ガールズお化け屋敷など数々の斬新なお化け屋敷を開発し、ホラーで社会貢献を使命に、様々なホラー映画と同時に、お化け屋敷のプロデュースから特殊造形、VRまで、全てを自らの手で創り出す事の出来るCEO「マイケルティー・ヤマグチ」氏は、1992年頃より全国で実に様々な場所を集客アトラクションに生まれ変わらせてきた「お化け屋敷リノベーション」の創設者。



数時間で日常空間を恐怖アトラクションに豹変させるスキルや、遊園地やテーマパークにしかなかったお化け屋敷を自由な発想で様々な場所に出現させる、インディーズお化け屋敷の第一人者ながらも、1ヶ月で3万人を動員する商業効果の高いお化け屋敷も生み出すその幅広さと、20数年以上の実績に、様々な企業、行政からも絶大な支持を得ている稀有なホラークリエイター。



ロケの困難な人気アイドル達の専用お化け屋敷をプロデュースしたり、テレビや映画企画などでも活躍し、



小学校~大学、専門学校等での指導、子供番組での出演指導など実績豊富、”お化け屋敷”を一つのメディアコンテンツとして昇華させるという理念、そして地方創生へ愛を持って刺激を与える存在。その取り組みは世界18カ国で国際放送でされるなど、世間を驚かす活動は留まる事を知らない。



【マイケルティー・ヤマグチ氏の主な実績】



[イベント]ミラ・ジョボビッチ主演映画「バイオハザードザファイナル」プレミアレッドカーペッド



FOX「ウォーキングデッド」プレミア



[テレビ番組]:「AKBINGO」「ニノさん」 「モヤモヤさまぁ~ず」「ワケありレッドゾーン」「オトナ養成所バナナスクール」「大久保じゃあナイト」「マサカメTV」「フジテレビからの~」など (出演/特集)



[映画]: 「心霊病棟」「渋谷怪談」「リアル鬼ごっこ」



[舞台]: 「滝沢演舞場」「ジャニーズシアター」



[アトラクション]: 「パンドラの箱」「GENOM」「台場怪奇屋敷」「サイコスタジオ」「超心霊ドウガ」「BIOHAZAD-4D」「リアル廃墟お化け屋敷 – 婆医のハザード」「ゾンビホストクラブ」



映画「呪怨お化け屋敷 – 恐怖の呪怨部屋」 大阪心斎橋「ゾンビ防衛大学」東京ラフォーレ原宿「ゾンビ屋敷ZDU」「ニコニコ超会議2016マジックザギャザリング」「ゾンビ村コスゲ」渋谷VR PARK TOKYO、越谷VR CENTER、東京駅八重洲商店街「オバケリアVR」ハウステンボス「VRホラーハウス」他、東京タワー、東京ドームシティーなど全国で展開



最新作は世界初、大型の廃バスを自走式お化け屋敷にした「オバケバス」http://obake.red/corp/BUS/



[マイケルティー公式ツイッター]https://twitter.com/MTYamaz



【ゾウンテッドコーポレーション】



お化け屋敷を意味する英語HAUNTED HOUSEに、これより上位のものは存在しない・最終・最高・究極、などの意味を持つアルファベットの最後である[Z]を加え、この上ない恐怖を提供する事を使命に、現代人が失った動物的本能を呼び起こすなどの心理療法へ貢献するなど、世界中の幽霊屋敷、廃墟、廃物件、心霊スポット、休眠施設を調査、リノベーション、アトラクション化するホラー開発機関。



実在する企業【株式会社ゾウンテッド[ZAUNTED corporation]】



アトラクションの企画のみでなく唯一、デザインから特殊造形、特殊メイク、美術、など全てのソリューションをワンストップで実現でき、高いオリジナリティー、ハイコストパフォーマンスを実現してきたマイケルティーの独創的ビジネスに、更に展示場ブース、フェス会場設営から館まで建造する企業、テーマレストランなどフードビジネスを手がける企業3名の役員で構成され設立された唯一無二の企業。



[オフィシャルサイト]http://obake.red/corp/



[ツイッター] https://twitter.com/ZAUNTEDZ



【画期的なアトラクションシステム】



これまで、スペース、予算が充分で無くお化け屋敷建造を諦めていたロケーション様からの要望に応え、省スペース、ハイコストパフォーマンスで実現可能なお化け屋敷パッケージを開発して参り、この度ようやくリリース、すでに続々オファー頂いており、ブランド展開して参ります。

【限定ホラースイーツ販売】



「サクサクの指」「目玉(プールドオネージュ)」etc…



[横浜スイーツ&カフェ専門学校]の制作によるグロくて美味しいスィーツのゲリラ販売



8月19日(日)26日(土) 26日(日)併設



http://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/



【本格的なお化け屋敷を専門学校で初開催】



横浜の美容師・エステ・メイク・ネイル・モデル・ブライダル専門学校 – 横浜ビューティー&ブライダル専門学校で開催。



■開 催 概 要■



【開催日】 2018年7月28日(土)~8月29日(水)



【休館日】7月29日、8月(10日、11日、12日、13日)



【開催時間】11:00~17:00



(最終組16:45 混雑状況により、早めに締め切らせて頂く場合が御座いますのでご了承願います)



【料金】*ペア割(2名様で)2,000円 *ロンリー料金(一名様占有):1,500円



※オープンキャンパス参加の高校生は特別料金有り



【会場】横浜ビューティー&ブライダル専門学校一階

【アクセス】〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-19-6



【MAP】http://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/accessmap/



【最寄駅】

お化け屋敷への順路地図

JR京浜東北線・JR横浜線「東神奈川駅西口」より徒歩5分

東急東横線「東白楽駅」より徒歩5分

京浜急行「仲木戸駅」より徒歩7分



【会場お問い合わせ】

Tel. 045-434-2846 Fax. 045-434-2847



詳しくは 【最新情報】[ネグルシ公式ツイッター]https://twitter.com/ne9641



【公式サイト】http://obake.red/corp/bed/



【アトラクション名称】 廃ベッド型お化け屋敷「ネグルシ」byZAUNTED



読み:はいべっどがた おばけやしき ねぐるし ばい ぞうんてっど



英語表記:「NEGURUSHI」Experience to lie in bed Horror Attraction production by Horror Attraction Specialist company[ZAUNTED]



【著作権表記】 (C)MICHAELTY/ZAUNTED



■廃ベッド型お化け屋敷・ホラーイベント・お化け屋敷・御取材に関するご連絡は



株式会社ゾウンテッド 公式サイト[メールフォーム] http://obake.red/corp/contact/



事務局:ネグルシ制作委員会 担当 :平石



【お客様からの会場お問い合わせ先】



■横浜ビューティー&ブライダル専門学校 Tel. 045-434-2846



(2018年8月14日現在)



※プレスリリースの情報は発表日現在の物です。発表後予告無しに内容変更される事が有りますので御了承下さい。



