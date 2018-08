クリスマスシーズンの南国シンガポールにて「Hello, ONE PIECE Luffy is here!」開催に関するお知らせ

リリース発行企業:株式会社アイフリーク モバイル





株式会社アイフリーク モバイル(所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:上原 彩美、以下 当社)は、国内外のIP(キャラクター、漫画、アニメ)によって世界中に笑顔を届ける目的で平成29年12月25日に設立した当社の100%子会社である株式会社アイフリーク サンタ ファンドを主催とし、尾田栄一郎氏著作の漫画『ONE PIECE』(「週刊少年ジャンプ」連載中)の展覧会「Eiichiro Oda presents Hello, ONE PIECE Luffy is here!」(以下、本展)をシンガポール共和国において開催する権利を獲得いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。



1.本展の開催概要

(1)名 称

Eiichiro Oda presents Hello, ONE PIECE Luffy is here!



(2)主 催

株式会社アイフリーク サンタ ファンド



(3)企画制作

ハローワンピースプロジェクト委員会

(英語表記:Hello, ONE PIECE Project Committee)



(4)機材協力

グリー株式会社(英語表記:GREE, Inc.)

東京証券取引所 市場第一部上場 証券コード:3632

代表取締役会長兼社長 田中 良和

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー



(5)会 期

平成30年11月27日(火)~平成31年1月1日(火)36日間

会期中無休



(6)会 場

リゾート・ワールド・セントーサ(Resorts World Sentosa /RWS)内

マリタイム・エクスペリエンシャル・ミュージアム

(The Maritime Experiential Museum/MEM)



(7)会場住所

Resorts World Sentosa 8 Sentosa Gateway Sentosa Island,

Singapore 098269 (Experiential Museum/MEM)

本展は、連載20周年を記念し、昨年マレーシアで初開催された企画展 「Hello, ONE PIECE」の巡回展となり、数々のカラーイラストの展示や貴重な作画ムービーの上映のほか、作者・尾田栄一郎氏が本展のために描きおろしたVRイラストが体験できるコーナー等、シンガポールや周辺諸国のファンを魅了する展示内容となっています。



開催地のシンガポール セントーサ島はユニバーサルスタジオを始め、各種娯楽施設が集結したリゾートアイランドで、先日アメリカのトランプ大統領と北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の金正恩委員長が会談したことでも世界的に有名になった場所です。



その中にある会場、リゾート・ワールド・セントーサ内のマリタイム・エクスペリエンシャル・ミュージアムは、大きな船の複製がある海洋体験博物館と巨大水族館シーアクアリウムの間に位置しており、『ONE PIECE』の世界観を感じられる場所となっています。



日本を代表するIP の展覧会をシンガポールで届けられることは、株式会社アイフリーク サンタファンド第一弾のクリスマスプレゼントになります。

今回の展覧会により、多くの皆さまに笑顔が届きますことを願っています。





2.その他の情報について

開催に至るまでに、随時進捗を当社プレスリリース等にて開示する予定です。また、開催概要等については https://hello.one-piece.com/ においても随時お知らせいたします。



3.今後の見通し

平成32年に節目の創業20周年を迎えるにあたり、今回のシンガポールでの事業は業容拡大の一歩と捉えております。これを皮切りに、当社が培ってきたコンテンツ事業のノウハウやネットワークを活かしさらに進展させ、世界中の人々を笑顔にするグローバルコンテンツカンパニーを目指してまいります。



本展は人気コンテンツとの協業かつ海外展開であり、中長期で当社グループの業績向上に寄与するものと考えております。

【株式会社アイフリーク モバイル会社概要】

会社名:株式会社アイフリーク モバイル

(東京証券取引所 JASDAQ市場上場 証券コード:3845)

代表者:代表取締役社長 上原 彩美 (うえはら あやみ)

設立:2000年6月

本社:福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 住友生命博多ビル11階

(東京支店: 東京都新宿区新宿2-1-11 御苑スカイビル10 階)

事業内容:モバイルコンテンツ事業、ファミリーコンテンツ事業、コンテンツクリエイターサービス事業

URL:http://www.i-freek.co.jp/ (コーポレートサイト)

※本リリースに記載の事項は発表日時点での最新情報です。今後変更になる場合があります。

※メールでのご連絡は株式会社アイフリーク モバイルお問い合わせフォーム(http://www.i-freek.co.jp/contact)内「当社全般に関するお問い合わせ」よりご連絡下さい。

※各社の社名、製品名、サービス名、施設名は各社の商標または登録商標です。

