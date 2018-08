『アジアフォーカス・福岡国際映画祭2018』いよいよ9月14日（金）開幕！アジアを中心とした各国・地域からの新作・話題作を一挙上映!!

リリース発行企業:福岡市

期間:2018年9月14日(金)~23日(金) 会場:ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 公式招待作品の他、特集上映として「フィリピン特集」を開催。期間中は、各国から監督・俳優らが来福し、舞台挨拶・Q&A・シンポジウムなども行います。その他、日本映画特集、地元若手作家の特集「福岡パノラマ」など様々な作品を上映。



ラインナップ第1弾として、本年もアジア映画の未来を担う作品をご紹介いたします!



なあばす・とらんすれいしょん Nervous Translation [日本初公開]

監督:シェリーン・セノ/2018年/フィリピン/90分

誰か私の気持ちを受け止めて!繊細な少女心をユニークに描く

政情が不安定な80年代後半のフィリピン。8歳のヤエルは周囲にうまく溶け込めない内向的な少女。時折、中東で働く父親が母に送ってくるメッセージが録音されたテープを盗み聞きするのが楽しみだった。ある時、ヤエルは人の心を伝えることができる魔法のようなペンの存在を知り、手に入れるために奔走する。



光(ひかり)Guang [日本初公開]

監督:クイック・シオチュアン/2018年/マレーシア/88分

光とともに弾ける瑞々しい音。実話に基づく感動作

弟と二人で暮らす自閉症のウェンクアン。弟に見守られながらも、生活費を少しでも稼ぐために日々職探しをするが、なかなか上手くいかない。鋭い音感を持つクアンは、幼い頃からグラスが奏でる音に魅せられていた。クアンは理想の音階を求めてグラス探しに奔走する。高い評価を受けた同名短編を長編映画化。





仕立て屋 サイゴンを生きる The Tailor [日本初公開]

監督:チャン・ビュー・ロック、グエン・ケイ/2017年/ベトナム/100年

未来の私を救っちゃえ!! ファッショナブルでキュートなコメディSF

1969年のサイゴン。9代続いた仕立て屋の娘ニュイはアオザイ作りには興味を示さず、伝統を継承する母親の方針に反発。突然、2017年のホーチミンにタイムスリップした彼女は、首を吊ろうとしていた年老いた自分自身に対面する。服飾業界を舞台に展開するポップなファッション・ファンタジー。



大楽師 Concerto of the Bully [日本初公開]

監督:フォン・チーチアン/2017年/香港/95分

音楽は人生を変えてくれる!? クライム・ロマンス・コメディ!!

チンピラのヨンが根城にしている海上に浮かぶイカダの家に戻ると、兄貴分が身代金目当てに誘拐した女性チーモクが麻袋に入れられ転がっていた。彼女の監視役を命じられるヨン。一方、ソングライターのチーモクは、一緒に過ごすうちにヨンの意外な魅力に気づくのだった。笑いありアクションありのロマンス作品。音楽も胸に染みる。





シャオメイは行方不明。9つの証言が炙り出す彼女の肖像

台北に住む若い女性シャオメイが忽然と姿を消した。彼女はどこに行ったのか?大家、恋人、異母兄、職場のオーナー、元カレなど、接点のあった9名の人物がそれぞれ彼女について証言していく。次第にシャオメイの人物像がパズルのように浮かび上がってくるのだった。果たして最後のピースは埋まるのか?

<その他のラインナップ>

ぶれない男 A Man of Integrity [日本初公開]

監督:モハマド・ラスロフ/イラン/2017年/117分



父への電話 A Call to Father [日本初公開]

監督:セリック・アプリモフ/2017年/カザフスタン/104分



腕輪を売る男 Balekempa [日本初公開]

監督:イーレー・ガウダ/2018年/インド/103分



バスは夜を走る Night Bus [日本初公開] ※PG12

監督:エミル・ヘラディ/2017年/インドネシア/131分



ダイ・トゥモロー Die Tomorrow [九州初公開]

監督:ナワポン・タムロンラタナリット/2017年/タイ/75分



別れの花 Malila:The Farewell Flower [日本初公開]

監督:アヌチャー・ブンヤワッタナ/2017年/タイ/99分



十字路 Crossroads [日本初公開]

監督:ナム・ロン/2017年/マレーシア/81分



冥王星の時 The Pluto Moment [アジア初公開]

監督:チャン・ミン/2018年/中国/110分



大仏+ The Great Buddha + [九州初公開]

監督:ホアン・シンヤオ/2017年/台湾/104分



僕の帰る場所 Passage of Life [九州初公開]

監督:藤元明緒/2017年/日本・ミャンマー/98分



各最新情報につきましては、公式ホームページをご覧下さい。

http://www.focus-on-asia.com/



その他の上映作品・イベントについては、随時発表してまいります!



アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会



