ゾンビと一緒にダンス！今年は仮装なしでも気軽に参加 『ハウステンボスHalloween GHOST in the Town』

リリース発行企業:ハウステンボス株式会社





長崎・ハウステンボスでは、2018年9月1日(土)から10月31日(水)まで、秋のスペシャルイベント「ハウステンボスHalloween GHOST in the Town」を開催します。今年は世界最大級のホラーエリア、スリラーシティでハロウィーンの名曲にのせて最高にクールなゾンビたちが踊りだす「DANCE!DANCE!ZOMBIE」、名物のゾンビDJが登場し、パーリーピーポーならぬパーリーゾンビたちがお客様を巻き込みながら繰り広げる、「Halloween Dance Party」と2つのダンスイベントを実施。さらに、豪華賞品をかけた「ハロウィーン仮装コンテスト」や、合言葉を唱えると街中でサプライズが起こる「トリック・オア・トリート」など楽しいイベントも満載!今までハロウィーンに興味はあるけど、なかなか参加できなかった皆さんも、気軽に仮装なしでも楽しめます。ドキドキがいっぱいの心もおどる、ハウステンボスのハロウィーンへ、ぜひお越しください。



▼こんなにかっこいい ゾンビ見たことない!「DANCE!DANCE!ZOMBIE」▼

最高にクールなゾンビたちがハロウィーンの名曲や、あの、話題の曲にのせて最高にホットなダンスショーを披露!前代未聞のかっこよすぎるゾンビたちにあなたも心を奪われる!

実施期間:2018年9月1日(土)から10月28日(日)

実施時間:13:00/15:00/17:00/19:00 (所要時間約20分)

実施場所:スリラーシティ



▼パーリーピーポーならぬ パーリーゾンビ現る!?「Halloween Dance Party」▼

アゲアゲトークとハロウィーンにぴったりな選曲で盛り上がること間違いなし!子供から大人まで、人間からゾンビまでみんな一緒にLet’s Party!

実施期間:2018年9月1日(土)から10月28日(日)

実施時間:13:20/15:20/17:20/19:20 (所要時間約20分)

実施場所:スリラーシティ



▼新しいお友達と記念撮影!?「My New Friend Zombie」▼

ゾンビと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場。ちょっと怖いお友達と2ショットの恐怖に、あなたは耐えられるか・・・インパクト大!の新しいお友達を皆に紹介してあげよう!

実施期間:2018年9月1日(土)から10月31日(水)

実施場所:スリラーシティ



▼ハウステンボスに就職希望?「Zombie Treat Wagon」▼

不気味なお菓子やドリンクを働き者のゾンビがカートで販売!あなたはひとりで買い物できるかな・・・どこか親しみやすいゾンビたちが、あなたのお越しをお待ちしています。

実施期間:2018年9月1日(土)から10月31日(水)

実施場所:スリラーシティ



そのほかハロウィーン特別イベントも盛りだくさん!



▼スペシャルパレード&仮装コンテスト同時開催! 2018年10月28日(日)▼

【スペシャルゲスト】りゅうちぇる

今年はスペシャルゲスト審査員として、タレントのりゅうちぇるを迎え、毎年100名以上がエントリーする目玉イベント「ハロウィーン仮装コンテスト」を実施します。

可愛く仮装してアピールするのもOK!本格的な仮装で怖さをアピールするのもOK!ハロウィーン仮装で誰よりも目立って入賞を目指しちゃおう!

さらに、ヨーロッパの街を巡りながら、子供から大人まで楽しめる「ハロウィーンスペシャルパレード」にもりゅうちぇるが登場し、お客様たちと一緒に盛り上がります。

実施日時:2018年10月28日(日)

実施場所:タワーシティプラザ

※「ハロウィーンスペシャルパレード」はタワーシティプラザ~スリラーシティ



▼魔女になって、みんなでねらえ!世界一! 2018年10月7日(日)▼

今年は“魔女”に仮装した人々を1,607人以上集め、世界記録に挑戦します!現在、魔女の仮装セット付きのお得な前売りスペシャル1DAYパスポート発売中。 今年のハロウィーンはぜひハウステンボスで、世界記録達成の瞬間に

一緒に立ち会ってください!

実施日時:2018年10月7日(日)

実施場所:未定

※イベント参加費は無料。ハウステンボス入場料金が別途必要です。詳細はWEBにて。



企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ