佐賀市のＮＰＯ法人「佐賀子育て応援団ココロ」が運営する県内初の企業主導型の認可外保育施設「ココロ保育園」が１日、同市神園３丁目に開園した。２４時間態勢で土日も預かる。

待機児童の解消を目的に政府が始めた「企業主導型保育事業」の助成認定を受けた。住宅街にある施設は木造平屋建て、敷地面積７６１平方メートル、延べ床面積３９２平方メートル。保育室３部屋と病後児保育室２部屋、保育士の仮眠室などを備え、定員は４４人。保育士や看護師、調理師、事務員計２３人が交代で対応する。自由に利用できるカフェを併設し、地域住民の交流の場として開放する。

定員の半数は利用契約した県内の銀行など９事業者の従業員の子どもが対象だが、残りの半数は契約事業者以外も受け入れる。

利用契約した佐賀市の人材派遣会社「キャリアサプライ」の平野智子社長（５６）は「今、企業の人材不足は深刻。保護者にも企業にも強い味方になる保育園だ」。ココロ保育園の秋山広子理事長（４０）は「仕事も子育ても頑張る保護者、地域の皆さんが元気に輝ける施設にしたい」と話した。

＝2017/04/02付 西日本新聞朝刊＝

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