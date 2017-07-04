韓国、７日にＴＨＡＡＤ配備完了 北朝鮮挑発で前倒し
【ソウル共同】韓国国防省は６日、在韓米軍が７日に米軍の最新鋭迎撃システム「高高度防衛ミサイル（ＴＨＡＡＤ）」の発射台４基を南部、星州の配備予定地に搬入し、配備作業を完了する予定だと明らかにした。
星州には既に２基が４月に配備された。文在寅政権は、残る４基の配備は中国やロシア、国内の革新勢力の反対を考慮し１年以上先延ばしにする計画だったが、７月２８日の北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、早期配備に方針を変えた。さらに９月３日の６回目の核実験後、文氏は配備を最大限迅速に完了するとトランプ米大統領に表明した。
- 拉致解決願うブルーリボン色都庁 日朝宣言から１５年
- ロシア、石油禁輸に消極的 北朝鮮制裁で韓国と首脳会談
- 対北朝鮮、１１日採決へ米ロ攻防 制裁原案を提示、国連安保理
- 菅氏「核技術に一定の進展」 北朝鮮の実験巡り
- 米韓、抑止力強化で合意 北朝鮮に対抗、不安払拭
- 若者ら８０万人の未来、宙に浮く 米移民政策、不透明強まる
- 米中首脳、電話会談を調整 北朝鮮核実験の対応協議
- 米民主「米国の夢裏切る」と反発 共和にも懸念強く
- 政策転換に全米で抗議広がる 不法移民猶予措置の打ち切りで
- 英米首脳が電話会談 対北朝鮮「中国が鍵握る」で一致
- 北朝鮮の資金遮断目指す 安保理制裁決議で米大使
- 隠岐の島でミサイル避難訓練 最大規模の２千人参加
- 北朝鮮、ＩＣＢＭ移動か 米、新たな実験警戒