韓国、７日にＴＨＡＡＤ配備完了　北朝鮮挑発で前倒し

【ソウル共同】韓国国防省は６日、在韓米軍が７日に米軍の最新鋭迎撃システム「高高度防衛ミサイル（ＴＨＡＡＤ）」の発射台４基を南部、星州の配備予定地に搬入し、配備作業を完了する予定だと明らかにした。

星州には既に２基が４月に配備された。文在寅政権は、残る４基の配備は中国やロシア、国内の革新勢力の反対を考慮し１年以上先延ばしにする計画だったが、７月２８日の北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、早期配備に方針を変えた。さらに９月３日の６回目の核実験後、文氏は配備を最大限迅速に完了するとトランプ米大統領に表明した。