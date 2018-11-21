【西武契約更改 ２０１８】
西武の選手の来季年俸は以下の通り（外国人、育成選手を除く。空欄は未更改）
【投手】
今井達也
増田達至
大石達也
髙橋光成 １８５０（▼３００）＝１１月２１日
多和田真三郎
斉藤大将
高木勇人
十亀 剣
中塚駿太 ９３０（▼２７０）＝１１月２１日
野田昇吾
平井克典
川越誠司 ７６０（▼２００）＝１１月２１日
小石博孝
榎田大樹
佐野泰雄 １３００（▼２００）＝１１月１８日
伊藤 翔
田村伊知郎 ７００（▼５０）＝１１月１６日
相内 誠
小川龍也
本田圭佑 ６５０（▼５０）＝１１月１６日
武隈祥太
国場 翼 ５４０（▼１０）＝１１月１７日
南川忠亮 ７７０（▼９０）＝１１月１８日
平良海馬 ６００（□）＝１１月１７日
松本直晃
藤田航生 ５００（□）＝１１月２１日
【捕手】
森 友哉
炭谷銀仁朗（ＦＡ交渉中）
岡田雅利
駒月仁人 ５１０（□）＝１１月１８日
中田祥多
【内野手】
水口大地
外崎修汰
源田壮亮
永江恭平
山川穂高
呉 念庭
西川愛也 ７００（□）＝１１月２１日
山田遥楓 ６５０（△１００）＝１１月１６日
金子一輝 ６５０（△１００）＝１１月２１日
中村剛也
綱島龍生 ５００（□）１１月２１日
【外野手】
栗山 巧
金子侑司
木村文紀
鈴木将平 ６００（□）＝１１月１７日
愛 斗 ６２０（▼３０）＝１１月１８日
秋山翔吾
熊代聖人
斉藤彰吾
戸川大輔 ５００（□）＝１１月１８日
高木 渉 ５００（△２００）※育成から支配下へ移行＝１１月１６日
※単位は万円。△＝アップ、▼＝ダウン、□＝現状維持
※日付は更改日