【西武契約更改　２０１８】

西武の選手の来季年俸は以下の通り（外国人、育成選手を除く。空欄は未更改）

【投手】

今井達也

増田達至

大石達也

髙橋光成 １８５０（▼３００）＝１１月２１日

多和田真三郎

斉藤大将

高木勇人

十亀 剣

中塚駿太 ９３０（▼２７０）＝１１月２１日

野田昇吾

平井克典

川越誠司 ７６０（▼２００）＝１１月２１日

小石博孝

榎田大樹

佐野泰雄 １３００（▼２００）＝１１月１８日

伊藤 翔

田村伊知郎 ７００（▼５０）＝１１月１６日

相内 誠

小川龍也

本田圭佑 ６５０（▼５０）＝１１月１６日

武隈祥太

国場 翼 ５４０（▼１０）＝１１月１７日

南川忠亮 ７７０（▼９０）＝１１月１８日

平良海馬 ６００（□）＝１１月１７日

松本直晃

藤田航生 ５００（□）＝１１月２１日

【捕手】

森 友哉

炭谷銀仁朗（ＦＡ交渉中）

岡田雅利

駒月仁人 ５１０（□）＝１１月１８日

中田祥多



【内野手】

水口大地

外崎修汰

源田壮亮

永江恭平

山川穂高

呉 念庭

西川愛也 ７００（□）＝１１月２１日

山田遥楓 ６５０（△１００）＝１１月１６日

金子一輝 ６５０（△１００）＝１１月２１日

中村剛也

綱島龍生 ５００（□）１１月２１日

【外野手】

栗山 巧

金子侑司

木村文紀

鈴木将平 ６００（□）＝１１月１７日

愛 斗 ６２０（▼３０）＝１１月１８日

秋山翔吾

熊代聖人

斉藤彰吾

戸川大輔 ５００（□）＝１１月１８日

高木 渉 ５００（△２００）※育成から支配下へ移行＝１１月１６日

※単位は万円。△＝アップ、▼＝ダウン、□＝現状維持

※日付は更改日