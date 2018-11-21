【西武契約更改　２０１８】

　西武の選手の来季年俸は以下の通り（外国人、育成選手を除く。空欄は未更改）

【投手】
今井達也
増田達至
大石達也
髙橋光成　１８５０（▼３００）＝１１月２１日
多和田真三郎
斉藤大将
高木勇人
十亀　剣
中塚駿太　９３０（▼２７０）＝１１月２１日
野田昇吾
平井克典
川越誠司　７６０（▼２００）＝１１月２１日
小石博孝
榎田大樹
佐野泰雄　１３００（▼２００）＝１１月１８日
伊藤　翔
田村伊知郎　７００（▼５０）＝１１月１６日
相内　誠
小川龍也
本田圭佑　６５０（▼５０）＝１１月１６日
武隈祥太
国場　翼　５４０（▼１０）＝１１月１７日
南川忠亮　７７０（▼９０）＝１１月１８日
平良海馬　６００（□）＝１１月１７日
松本直晃
藤田航生　５００（□）＝１１月２１日

【捕手】
森　友哉
炭谷銀仁朗（ＦＡ交渉中）
岡田雅利
駒月仁人　５１０（□）＝１１月１８日
中田祥多

【内野手】
水口大地
外崎修汰
源田壮亮
永江恭平
山川穂高
呉　念庭
西川愛也　７００（□）＝１１月２１日
山田遥楓　６５０（△１００）＝１１月１６日
金子一輝　６５０（△１００）＝１１月２１日
中村剛也
綱島龍生　５００（□）１１月２１日

【外野手】
栗山　巧
金子侑司
木村文紀
鈴木将平　６００（□）＝１１月１７日
愛　斗　　６２０（▼３０）＝１１月１８日
秋山翔吾
熊代聖人
斉藤彰吾
戸川大輔　５００（□）＝１１月１８日
高木　渉　５００（△２００）※育成から支配下へ移行＝１１月１６日

※単位は万円。△＝アップ、▼＝ダウン、□＝現状維持
※日付は更改日

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