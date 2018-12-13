1位松本は17、即戦力内野手に1桁の4／西武の新人背番号一覧

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辻監督（後列中央）と写真に納まる西武の新入団選手
辻監督（後列中央）と写真に納まる西武の新入団選手
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　西武は１３日、埼玉県所沢市内で新入団選手発表会見を行った。

　各選手の背番号も発表された。ドラフト順位、氏名、所属、身長・体重、投打、背番号は以下の通り。

１位　松本航投手（２２）＝日体大、１７６センチ、８４キロ、右投げ右打ち、背番号１７

２位　渡辺勇太朗投手（１８）＝浦和学院高、１９０センチ、９０キロ、右投げ右打ち、背番号１２

３位　山野辺翔内野手（２４）＝三菱自動車岡崎、１７０センチ、７４キロ、右投げ右打ち、背番号４

４位　粟津凱士投手（２１）＝東日本国際大、１８０センチ、８０キロ、右投げ右打ち、背番号２６

５位　牧野翔矢捕手（１７）＝遊学館高、１７８センチ、７７キロ、右投げ左打ち、背番号３８

６位　森脇亮介投手（２６）＝セガサミー、１７５センチ、７０キロ、右投げ右打ち、背番号２８

７位　佐藤龍世内野手（２１）＝富士大、１７４センチ、８１キロ、右投げ右打ち、背番号３１

育成１位　東野葵投手（２２）＝日経大、１８３センチ、７７キロ、左投げ左打ち、背番号１２５

育成２位　大窪士夢投手（１８）＝北海高、１９８センチ、８９キロ、右投げ右打ち、背番号１２６

育成３位　中熊大智捕手（２２）＝徳山大、１７６センチ、８７キロ、右投げ左打ち、背番号１２７

＝2018/12/13 西日本スポーツ＝

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