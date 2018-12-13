1位松本は17、即戦力内野手に1桁の4／西武の新人背番号一覧
西武は１３日、埼玉県所沢市内で新入団選手発表会見を行った。
各選手の背番号も発表された。ドラフト順位、氏名、所属、身長・体重、投打、背番号は以下の通り。
１位 松本航投手（２２）＝日体大、１７６センチ、８４キロ、右投げ右打ち、背番号１７
２位 渡辺勇太朗投手（１８）＝浦和学院高、１９０センチ、９０キロ、右投げ右打ち、背番号１２
３位 山野辺翔内野手（２４）＝三菱自動車岡崎、１７０センチ、７４キロ、右投げ右打ち、背番号４
４位 粟津凱士投手（２１）＝東日本国際大、１８０センチ、８０キロ、右投げ右打ち、背番号２６
５位 牧野翔矢捕手（１７）＝遊学館高、１７８センチ、７７キロ、右投げ左打ち、背番号３８
６位 森脇亮介投手（２６）＝セガサミー、１７５センチ、７０キロ、右投げ右打ち、背番号２８
７位 佐藤龍世内野手（２１）＝富士大、１７４センチ、８１キロ、右投げ右打ち、背番号３１
育成１位 東野葵投手（２２）＝日経大、１８３センチ、７７キロ、左投げ左打ち、背番号１２５
育成２位 大窪士夢投手（１８）＝北海高、１９８センチ、８９キロ、右投げ右打ち、背番号１２６
育成３位 中熊大智捕手（２２）＝徳山大、１７６センチ、８７キロ、右投げ左打ち、背番号１２７
＝2018/12/13 西日本スポーツ＝