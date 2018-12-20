工藤公康、馬原孝浩らが過去に移籍／ＦＡ人的補償選手一覧

西武からフリーエージェント（ＦＡ）宣言して巨人に移籍した炭谷銀仁朗捕手の人的補償として、内海哲也投手が西武に移籍することが決まった。

国内ＦＡに関して日本選手は２００８年から３段階にランク分けされており、在籍球団の日本選手の年俸で１～３位が「Ａ」、４～１０位が「Ｂ」、１１位以下が「Ｃ」。移籍した場合はこのランクによって前球団への補償内容が異なる。Ａ、Ｂは人的補償１人プラス金銭補償で旧年俸の一部、または金銭補償として旧年俸の一部のみ。Ｃは人的、金銭ともに補償の必要はない。

過去のＦＡ移籍に伴う人的補償選手は以下の通り。

９５年・川辺忠義投手〈河野博文投手〉巨人→日本ハム

０１年・平松一宏投手〈前田幸長投手〉巨人→中日

０１年・ユウキ投手〈加藤伸一投手〉近鉄→オリックス

０５年・小田幸平捕手〈野口茂樹投手〉巨人→中日

０５年・江藤智内野手〈豊田清投手〉巨人→西武

０６年・吉武真太郎投手〈小久保裕紀内野手〉ソフトバンク→巨人

０６年・工藤公康投手〈門倉健投手〉巨人→横浜

０７年・赤松真人外野手〈新井貴浩内野手〉阪神→広島

０７年・岡本真也投手〈和田一浩外野手〉中日→西武

０７年・福地寿樹外野手〈石井一久投手〉西武→ヤクルト

１０年・高浜卓也内野手〈小林宏之投手〉阪神→ロッテ

１１年・藤井秀悟投手〈村田修一投手〉巨人→ＤｅＮＡ

１１年・高口隆行内野手〈サブロー外野手〉ロッテ→巨人

１２年・高宮和也投手〈平野恵一内野手〉オリックス→阪神

１２年・馬原孝浩投手〈寺原隼人投手〉ソフトバンク→オリックス

１３年・一岡竜司投手〈大竹寛投手〉巨人→広島

１３年・藤岡好明投手〈鶴岡慎也捕手〉ソフトバンク→日本ハム

１３年・鶴岡一成捕手〈久保康友投手〉ＤｅＮＡ→阪神

１３年・脇谷亮太内野手〈片岡治大内野手〉巨人→西武

１３年・中郷大樹投手〈涌井秀章投手〉ロッテ→西武

１４年・奥村展征内野手〈相川亮二捕手〉巨人→ヤクルト

１６年・金田和之投手〈糸井嘉男外野手〉阪神→オリックス

１６年・平良拳太郎投手〈山口俊投手〉巨人→ＤｅＮＡ

１７年・尾仲祐哉投手〈大和内野手〉ＤｅＮＡ→阪神

１７年・高木勇人投手〈野上亮磨投手〉巨人→西武

１８年・内海哲也投手〈炭谷銀仁朗捕手〉巨人→西武

年は〈〉内の選手がＦＡ宣言した年