ジョッキーズＣＳ騎手決定

地方競馬全国協会は１６日、「２０１８地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ（ＣＳ）」の出場予定騎手を発表した。

同大会は、昨年まで実施していた「スーパージョッキーズトライアル」から名称、選定方法などを一新。昨年４月から今年３月までの各所属場の勝利数上位者が出場する。本戦ステージ（Ｓ）への２枚の切符を懸けて争う「ワイルドカード」が佐賀競馬（５月２０日）で、本戦の第１Ｓが盛岡競馬（６月３日）で、第２Ｓが浦和競馬（７月１８日）でそれぞれ実施される。優勝騎手にはＪＲＡの「２０１８ワールドオールスタージョッキーズ」（８月２５、２６日＝札幌）の地方競馬代表騎手に選定される。出場者は次の通り。

【ワイルドカード】…所属場勝利数２位＝阿部龍（北海道）、村上忍（岩手）、見越彬央（浦和）、本田正重（船橋）、的場文男（大井）、山崎誠士（川崎）、吉原寛人（金沢）、筒井勇介（笠松）、丸野勝虎（名古屋）、田中学（兵庫）、赤岡修次（高知）、真島正徳（佐賀）。

【第１ステージ】…所属場勝利数１位＝桑村真明（北海道）、山本聡哉（岩手）、繁田健一（浦和）、森泰斗（船橋）、矢野貴之（大井）、滝川寿希也（川崎）、藤田弘治（金沢）、佐藤友則（笠松）、岡部誠（名古屋）、下原理（兵庫）、永森大智（高知）、山口勲（佐賀）、ワイルドカード上位２人。

※第２ステージへは１２人が進出。

＝2018/04/17付 西日本スポーツ＝