２０１８年地方競馬表彰

ＮＡＲは１６日、２０１８年に地方競馬で活躍した人馬などを顕彰する「ＮＡＲグランプリ２０１８」の表彰馬、表彰者を発表した。年度代表馬には東京盃を制し、ＪＢＣスプリントで３着になるなど、年間を通して高いレベルで活躍してきたキタサンミカヅキが４歳以上最優秀牡馬、最優秀短距離馬と併せ３冠に輝いた。表彰式は２月２５日に都内のホテルで実施される。

【表彰馬】▼年度代表馬、４歳以上最優秀牡馬、最優秀短距離馬＝キタサンミカヅキ（船橋）▼２歳最優秀牡馬＝イグナシオドーロ（北海道）▼２歳最優秀牝馬＝アークヴィグラス（大井）▼３歳最優秀牡馬＝クリスタルシルバー（大井）▼３歳最優秀牝馬＝ゴールドパテック（川崎）▼４歳以上最優秀牝馬＝ディアマルコ（高知）▼ばんえい最優秀馬＝オレノココロ▼最優秀ターフ馬＝ハッピーグリン（北海道）▼ダートグレード競走特別賞馬＝ルヴァンスレーヴ（ＪＲＡ）▼特別表彰馬＝サウスヴィグラス

【表彰者】▼最優秀勝利回数調教師賞＝打越勇児（高知）▼最優秀賞金収得調教師賞＝佐藤賢二（船橋）▼最優秀勝率調教師賞＝川西毅（愛知）▼最優秀勝利回数騎手賞＝吉村智洋（兵庫）▼最優秀賞金収得騎手賞＝森泰斗（船橋）▼最優秀勝率騎手賞＝山口勲（佐賀）▼優秀新人騎手賞＝渡辺竜也（笠松）▼優秀女性騎手賞＝宮下瞳（愛知）▼ベストフェアプレイ賞＝赤岡修次（高知）▼特別賞＝的場文男（大井）、村上忍（岩手）

＝2019/01/17付 西日本スポーツ＝