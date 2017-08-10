１７年度下期ミッドナイトなどの日程

ＪＫＡは９日、２０１７年度下期（１０月～来年３月）のミッドナイト競輪、モーニングレースの日程を発表した。

ミッドナイトは今年７月から導入された「オールＡ級３班戦」を引き続き実施し、「Ａ級１、２班戦」、「Ａ級３班・ガールズ戦」の３種類で行われる。モーニングは一部の開催で７車立て７レース制を行うと発表。開始時間は現行と同様午前９時前後だが、最終レースの時間は午前１１時前後となる。下期は別府、武雄、防府の３場で実施する。九州、山口の開催は次の通り。

【７Ｒ７車立てモーニング】別府＝（１）１０月２８～３０日（２）同月１５～１７日▼武雄＝（１）１１月３～５日（２）同月１７～１９日▼防府＝（１）１１月１０～１２日（２）１０月７～９日 ※（１）はＡ１、２班戦、（２）はオールＡ級３班戦

【モーニング】１２月＝別府２１～２３日▼１８年１月＝別府１１～１３日▼２月＝佐世保１０～１２日▼３月＝別府５～７日、同２３～２５日

【ミッドナイト】１０月＝佐世保１３～１５日（Ａ１、２）、同１９～２１日（Ａ３）▼１１月＝武雄９～１１日（Ａ１、２）、小倉１２～１４日（Ａ３）▼１２月＝小倉１～３日（Ａ１、２）、武雄８～１０（同）、小倉１４～１６日（同）、小倉２０～２２日（同）、佐世保２３～２５日（同）、武雄２９～３１日（Ａ３＆ガ）▼１月＝小倉１～３日（Ａ１、２）、佐世保４～６日（Ａ３＆ガ）、小倉１３～１５日（同）▼２月＝小倉１～３日（Ａ３）、小倉１６～１８日（Ａ１、２）、佐世保２８～３月２日（同）▼３月＝武雄６～８日（Ａ３）、小倉９～１１日（Ａ３＆ガ）、小倉１５～１７日（Ａ１、２班）、佐世保１８～２０日（Ａ３＆ガ）、小倉２９～３１日（Ａ１、２）

＝2017/08/10付 西日本スポーツ＝