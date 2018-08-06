夏駆ける 創成館　甲子園に挑む１８人

（４日現在） 選手名の数字は背番号。◎は主将。身長・体重、出身中学の順

（１）川原陸・投手・左投げ左打ち・１８４センチ８２キロ・三川中

（２）平松大輝・捕手・右投げ右打ち・１７７センチ７５キロ・春日北中（福岡）

（３）松浪基・内野手・右投げ右打ち・１８１センチ７３キロ・上之島中（大阪）

（４）鳥飼悠斗・内野手・右投げ右打ち・１６５センチ６３キロ・次郎丸中（福 岡）

（５）杉原健介・内野手・右投げ左打ち・１６５センチ７８キロ・平野中（福岡）

（６）徳吉涼太・内野手・右投げ左打ち・１７２センチ６８キロ・花畑中（福岡）

（７）野口恭佑・外野手・右投げ右打ち・１７９センチ７３キロ・千々石中

◎（８）峯圭汰・外野手・右投げ右打ち・１７１センチ７１キロ・筑紫野南中（福岡）

（９）松山隆一・外野手・右投げ左打ち・１７７センチ７６キロ・南串中

（１０）酒井駿輔・投手・右投げ右打ち・１７７センチ７４キロ・三会中

（１１）戸田達也・投手・右投げ右打ち・１７４センチ７０キロ・高屋中（広島）

（１２）出嶋公誠・捕手・右投げ右打ち・１７０センチ７３キロ・福間中（福岡）

（１３）水野航洋・内野手・右投げ左打ち・１７０センチ６２キロ・岩屋中

（１４）藤優璃・内野手・右投げ左打ち・１６６センチ６２キロ・熊西中（福岡）

（１５）佐藤晃綺・外野手・右投げ右打ち・１７２センチ７０キロ・大野東中（福岡）

（１６）松尾力基・内野手・右投げ左打ち・１６５センチ６３キロ・東長崎中

（１７）伊藤大和・投手・右投げ右打ち・１８３センチ８０キロ・吉井中（福岡）

（１８）七俵陸・投手・左投げ左打ち・１８１センチ７８キロ・城南中（福岡）

▼稙田龍生監督

＝2018/08/05付 西日本新聞朝刊＝