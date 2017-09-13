投手陣充実 福大がＶ４狙う 九州六大学準硬式野球秋季Ｌ １６日に開幕
準硬式野球の九州六大学秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）が１６日、福岡市の桧原運動公園野球場で開幕する。福岡大、西南大、九州大、久留米大、福教大、佐賀大によるリーグ戦は１０月２２日まで行われ、上位２校が第２１回九州地区大学準硬式野球秋季大会（１１月４、５、１１日に同球場など）に出場する。
優勝争いはリーグ４連覇を狙う福岡大がリード。２０１４年の全国高校軟式野球の準決勝で延長５０回を投げたエース石岡樹輝弥（３年・崇徳）を軸に投手陣の層は厚い。攻撃は首位打者の経験がある松見裕太（３年・西日本短大付）が中心。６月の九州地区大学体育大会も制するなど総合力は頭一つ抜けている。
福岡大を追う久留米大は主力の故障などで過去３季連続でＢクラスに甘んじているが、赤司夏生（２年・光陵）や水沢凌輔（１年・大分西）ら若い投手陣の踏ん張りに期待。持ち味の堅守と機動力を絡めた攻撃で、４季ぶりの優勝を目指す。
春のレギュラーが残った福教大は４番捕手の菰田剣（２年・福岡大大濠）が攻守の要。主力が引退して抜けた西南大と福教大は厳しい戦いになりそう。春最下位の佐賀大は３人の左腕投手を擁し巻き返しに燃える。
＝2017/09/13付 西日本スポーツ＝