ドジャース前田は５失点　アストロズ戦

　▽ドジャース―アストロズ（４日・ロサンゼルス）

　ドジャースの前田は先発で５回１／３を投げ、１本塁打を含む６安打５失点、４三振２四球で７敗目（７勝）を喫した。防御率は３・７３。試合は０―１４だった。（共同）

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