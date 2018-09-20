ドジャース前田、２／３回無失点　ロッキーズ戦

<p>\u3000\u25bd\u30c9\u30b8\u30e3\u30fc\u30b9\u2015\u30ed\u30c3\u30ad\u30fc\u30ba\uff08\uff11\uff19\u65e5\u30fb\u30ed\u30b5\u30f3\u30bc\u30eb\u30b9\uff09<\/p><p>\u3000\u30c9\u30b8\u30e3\u30fc\u30b9\u306e\u524d\u7530\u306f\uff15\u2015\uff12\u306e\u516b\u56de\u306b\uff14\u756a\u624b\u3067\u767b\u677f\u3057\u3001\uff12\uff0f\uff13\u56de\u3092\uff11\u5b89\u6253\u7121\u5931\u70b9\u3001\uff12\u4e09\u632f\u3060\u3063\u305f\u3002\u9632\u5fa1\u7387\u306f\uff13\u30fb\uff18\uff13\u3002\u30c1\u30fc\u30e0\u306f\u305d\u306e\u307e\u307e\u52dd\u3063\u3066\uff13\u9023\u52dd\u3068\u3057\u305f\u3002\uff08\u5171\u540c\uff09<\/p>