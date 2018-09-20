ドジャース前田、２／３回無失点　ロッキーズ戦

　ロッキーズ戦の８回に登板したドジャース・前田＝ロサンゼルス（ＡＰ＝共同）
ロッキーズ戦の８回に登板したドジャース・前田＝ロサンゼルス（ＡＰ＝共同）
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　▽ドジャース―ロッキーズ（１９日・ロサンゼルス）

　ドジャースの前田は５―２の八回に４番手で登板し、２／３回を１安打無失点、２三振だった。防御率は３・８３。チームはそのまま勝って３連勝とした。（共同）

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