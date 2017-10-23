阪神、２軍監督に矢野コーチ　来季スタッフ発表

阪神は２３日、金本知憲監督が率いて３シーズン目となる来季のコーチ陣を発表した。今季まで掛布雅之氏が務めた２軍監督には矢野１軍作戦兼バッテリーコーチが就く。今季限りで引退した安藤、新井両氏は２軍育成コーチとなる。スタッフは次の通り。

【１軍】監督 金本知憲（４９）＝東北福祉大 背番号６▽ヘッド兼打撃 片岡篤史（４８）＝同大 ８１▽作戦兼総合 高代延博（６３）＝法大 ７０▽チーフ兼守備走塁 平田勝男（５８）＝明大 ７８▽投手 香田勲男（５２）＝佐世保工高 ９０▽同 金村暁（４１）＝仙台育英高 ７３▽バッテリー 山田勝彦（４８）＝東邦高 ８２▽打撃 平野恵一（３８）＝東海大 ７６▽内野守備走塁 久慈照嘉（４８）＝東海大甲府高 ７１▽外野守備走塁 中村豊（４４）＝明大 ８７▽トレーニング 伊藤敦規（５４）＝福井工大 ９１

【２軍】監督 矢野燿大（４８）＝東北福祉大 ８８▽投手 高橋建（４８）＝拓大 ７２▽同 福原忍（４０）＝東洋大 ８５▽バッテリー 藤井彰人（４１）＝近大 ８９▽打撃 浜中治（３９）＝南部高 ７９▽守備走塁 藤本敦士（４０）＝育英高 ７４▽同 筒井壮（４２）＝明大 ９６▽育成 安藤優也（３９）＝法大 ８６▽同 新井良太（３４）＝駒大 ８３

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