ソフトバンク来季スタッフ決まる　若田部健一投手コーチが１軍

２年ぶりに日本一に返り咲いたソフトバンクは９日、来季コーチ陣を発表した。水上善雄２軍監督を内野守備走塁コーチとして、若田部健一２軍投手コーチ、吉鶴憲治３軍バッテリーコーチをいずれも１軍に配置転換した。小川一夫編成・育成部長が２軍監督、阪神で２軍投手チーフコーチを務めた久保康生氏が２軍投手コーチに就任する。スタッフは次の通り。

【１軍】監督 工藤公康（５４）＝名古屋電気高（現愛工大名電高） 背番号８１▽ヘッド 達川光男（６２）＝東洋大 ７９▽作戦兼バッテリーコーチ補佐 森浩之（５２）＝東洋大 ８６▽投手統括 倉野信次（４３）＝青学大 ９４▽投手 若田部健一（４８）＝駒大 ７２▽同 高村祐（４８）＝法大 ９８▽打撃 立花義家（５９）＝柳川商高 ８３▽同 藤本博史（５４）＝天理高 ７６▽内野守備走塁 水上善雄（６０）＝桐蔭学園高 ８０▽外野守備走塁 村松有人（４４）＝星稜高 ９３▽バッテリー 吉鶴憲治（４６）＝鹿児島商高 ９５

【２軍】監督 小川一夫（６３）＝戸畑商高 ７１▽投手 久保康生（５９）＝柳川商高 ８４▽同 佐久本昌広（４３）＝久留米工大付高 ９１▽打撃 大道典良（４８）＝明野高 ７５▽同 飯田哲也（４９）＝拓大紅陵高 ７８▽内野守備走塁 松山秀明（５０）＝青学大 ７４▽外野守備走塁 井出竜也（４６）＝吉田高 ８７▽バッテリー 的山哲也（４７）＝福崎高 ８５

【３軍】監督 関川浩一（４８）＝駒大 ８８▽投手 田之上慶三郎（４６）＝指宿商高 ８２▽同 入来祐作（４５）＝亜大 ９９▽打撃 吉本亮（３７）＝九州学院高 ７０▽内野守備走塁 笹川隆（３８）＝東海大菅生高 ９７▽外野守備走塁 高波文一（４２）＝熊本工高 ９２▽バッテリー 加藤領健（３５）＝青学大 ９６▽リハビリ担当 斉藤学（５４）＝青学大 ７３

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