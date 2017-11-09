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ソフトバンク来季スタッフ決まる　若田部健一投手コーチが１軍

　２年ぶりに日本一に返り咲いたソフトバンクは９日、来季コーチ陣を発表した。水上善雄２軍監督を内野守備走塁コーチとして、若田部健一２軍投手コーチ、吉鶴憲治３軍バッテリーコーチをいずれも１軍に配置転換した。小川一夫編成・育成部長が２軍監督、阪神で２軍投手チーフコーチを務めた久保康生氏が２軍投手コーチに就任する。スタッフは次の通り。

　【１軍】監督　工藤公康（５４）＝名古屋電気高（現愛工大名電高）　背番号８１▽ヘッド　達川光男（６２）＝東洋大　７９▽作戦兼バッテリーコーチ補佐　森浩之（５２）＝東洋大　８６▽投手統括　倉野信次（４３）＝青学大　９４▽投手　若田部健一（４８）＝駒大　７２▽同　高村祐（４８）＝法大　９８▽打撃　立花義家（５９）＝柳川商高　８３▽同　藤本博史（５４）＝天理高　７６▽内野守備走塁　水上善雄（６０）＝桐蔭学園高　８０▽外野守備走塁　村松有人（４４）＝星稜高　９３▽バッテリー　吉鶴憲治（４６）＝鹿児島商高　９５

　【２軍】監督　小川一夫（６３）＝戸畑商高　７１▽投手　久保康生（５９）＝柳川商高　８４▽同　佐久本昌広（４３）＝久留米工大付高　９１▽打撃　大道典良（４８）＝明野高　７５▽同　飯田哲也（４９）＝拓大紅陵高　７８▽内野守備走塁　松山秀明（５０）＝青学大　７４▽外野守備走塁　井出竜也（４６）＝吉田高　８７▽バッテリー　的山哲也（４７）＝福崎高　８５

　【３軍】監督　関川浩一（４８）＝駒大　８８▽投手　田之上慶三郎（４６）＝指宿商高　８２▽同　入来祐作（４５）＝亜大　９９▽打撃　吉本亮（３７）＝九州学院高　７０▽内野守備走塁　笹川隆（３８）＝東海大菅生高　９７▽外野守備走塁　高波文一（４２）＝熊本工高　９２▽バッテリー　加藤領健（３５）＝青学大　９６▽リハビリ担当　斉藤学（５４）＝青学大　７３

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