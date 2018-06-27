２８日の予告先発

　◇セ・リーグ
ヤクルト・石川―中日・笠原（神宮）
ＤｅＮＡ・今永―阪神・岩田（横浜）
広島・高橋昂―巨人・菅野（マツダスタジアム）

　◇パ・リーグ
西武・多和田―オリックス・山岡（メットライフドーム）

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