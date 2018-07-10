１１日の予告先発

　◇セ・リーグ
ヤクルト・大下―巨人・山口俊（神宮）
ＤｅＮＡ・今永―中日・小笠原（横浜）

　◇パ・リーグ
楽天・辛島―オリックス・金子（楽天生命パーク宮城）
西武・榎田―ロッテ・有吉（メットライフドーム）

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