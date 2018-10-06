７日の予告先発

　◇セ・リーグ
ヤクルト・石川―阪神・岩貞（神宮）
広島・大瀬良―ＤｅＮＡ・石田（マツダスタジアム）

　◇パ・リーグ
ロッテ・二木―ソフトバンク・ミランダ（ＺＯＺＯマリンスタジアム）

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