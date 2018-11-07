【ＦＡ有資格選手一覧　２０１８】

日本野球機構（ＮＰＢ）が１０月２３日に公示したフリーエージェント（ＦＡ）有資格者は以下の通り。日本シリーズ終了日の翌日から土、日曜日と祝日を除く７日以内に在籍球団に意思を伝えればＦＡ権を行使でき、ＦＡ宣言選手として公示された翌日から契約交渉が可能となる。

【西武】

〈国内〉

浅村栄斗内野手※＝行使（１１月７日）

秋山翔吾外野手

〈海外〉

中村剛也内野手

炭谷銀仁朗捕手

松井稼頭央外野手（引退）



【ソフトバンク】

〈国内〉

摂津正投手（退団）

柳田悠岐外野手※

〈海外〉

本多雄一内野手（引退）

髙谷裕亮捕手

吉村裕基外野手（退団）

長谷川勇也外野手

内川聖一内野手

五十嵐亮太投手（退団）

城所龍磨外野手☆（退団）

川島慶三内野手☆

明石健志内野手☆

中田賢一投手◆

【日本ハム】

〈海外〉

実松一成捕手

矢野謙次外野手（引退）

宮西尚生投手

中田翔内野手☆

田中賢介内野手◆

【オリックス】

〈国内〉

西勇輝投手※＝行使（１１月７日）

〈海外〉

岸田護投手

Ｔ－岡田外野手☆

山崎勝己捕手◆

金子千尋投手◎☆

中島宏之内野手◎◆（退団）

【ロッテ】

〈国内〉

岡田幸文外野手（引退）

角中勝也外野手※

清田育宏外野手※

大谷智久投手※

〈海外〉

福浦和也内野手

根元俊一内野手（引退）

唐川侑己投手☆



【楽天】

〈海外〉

藤田一也内野手

嶋基宏捕手

青山浩二投手

渡辺直人内野手

聖沢諒外野手（退団）

細川亨捕手（退団）

久保裕也投手



【広島】

〈国内〉

天谷宗一郎外野手（引退）

丸佳浩外野手※＝行使（１１月７日）

松山竜平外野手

〈海外〉

石原慶幸捕手

永川勝浩投手

小窪哲也内野手

赤松真人外野手

新井貴浩内野手（引退）



【ヤクルト】

〈国内〉

青木宣親外野手※

三輪正義内野手※

〈海外〉

石川雅規投手

坂口智隆外野手

畠山和洋内野手

雄平外野手

館山昌平投手

松岡健一投手（引退）

武内晋一内野手（引退）

大松尚逸内野手（退団）

川端慎吾内野手※



【巨人】

〈国内〉

沢村拓一投手※

吉川光夫投手※

〈海外〉

阿部慎之助捕手

内海哲也投手

亀井善行外野手

坂本勇人内野手

山口鉄也投手（引退）

西村健太朗投手（引退）

寺内崇幸内野手（引退）

杉内俊哉投手（引退）

長野久義外野手☆



【ＤｅＮＡ】

Ｇ後藤武敏内野手（引退）

石川雄洋内野手



【中日】

〈国内〉

工藤隆人外野手※（引退）

堂上直倫内野手※

吉見一起投手

松坂大輔投手

谷元圭介投手

〈海外〉

荒木雅博内野手（引退）

岩瀬仁紀投手（引退）

藤井淳志外野手

山井大介投手

平田良介外野手

大島洋平外野手☆



【阪神】

〈国内〉

Ｒ・メッセンジャー投手※

俊介外野手

上本博紀内野手◎※

〈海外〉

西岡剛内野手（退団）

福留孝介外野手

鳥谷敬内野手◆

※＝国内ＦＡ権新規取得

☆＝海外ＦＡ権新規取得

◆＝海外ＦＡ権再取得

◎＝故障者特例日数加算