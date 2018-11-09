甲斐キャノンＶＳモリーナ　２０１８日米野球　出場選手／一覧

【侍ジャパン】※数字は背番号

監督 稲葉 篤紀 ８０

外野守備走塁コーチ 清水 雅治 ８７

バッテリーコーチ 村田 善則 ８４

内野守備走塁コーチ 井端 弘和 ８２

ヘッドコーチ 金子 誠 ８８

投手コーチ 建山 義紀 ８１

投手 岸 孝之（楽 天）１１

投手 大瀬良 大地（広 島）１４

投手 上沢 直之（日本ハム）１５

投手 東浜 巨（ソフトバンク）１６

投手 岡田 明丈（広 島）１７

投手 多和田 真三郎（西 武）１８

投手 山崎 康晃 （ＤｅＮＡ）１９

投手 岩貞 祐太（阪 神）２１

投手 松井 裕樹（楽 天）２４

投手 佐藤 優（中 日）２５

投手 浜口 遥大（ＤｅＮＡ）２６

投手 高橋 礼（ソフトバンク）２８

投手 成田 翔（ロッテ）４１

投手 笠原 祥太郎（中 日）４７

投手 高梨 雄平（楽 天）５３

捕手 森 友哉（西 武）１０

捕手 会沢 翼（広 島）２７

捕手 甲斐 拓也（ソフトバンク）６２

内野手 山田 哲人（ヤクルト）１

内野手 田中 広輔（広 島）２

内野手 菊池 涼介（広 島）４

内野手 外崎 修汰（西 武）５

内野手 源田 壮亮（西 武）６

内野手 岡本 和真（巨 人）８

内野手 山川 穂高（西 武）３３

外野手 田中 和基（楽 天）７

外野手 柳田 悠岐（ソフトバンク）２２

外野手 上林 誠知（ソフトバンク）５１

外野手 秋山 翔吾（西 武）５５

【ＭＬＢオールスター】

監督 ドン・マッティングリー（マイアミ・マーリンズ）

ブルペンコーチ ヘンリー・ブランコ（ワシントン・ナショナルズ）

ベースコーチ フレディ・ゴンザレス（マイアミ・マーリンズ）

打撃コーチ エドガー・マルティネス（シアトル・マリナーズ）

ベースコーチ 松井 秀喜（ニューヨーク・ヤンキースＧＭ特別顧問）

ベンチコーチ ヘンスリー・ミューレンス（サンフランシスコ・ジャイアンツ）

投手コーチ ブレント・ストロム（ヒューストン・アストロズ）

投手 マット・アンドリース（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）

投手 ジョン・ブレビア（セントルイス・カージナルス）

投手 ジュニオル・ゲラ（ミルウォーキー・ブルワーズ）

投手 ブライアン・ジョンソン（ボストン・レッドソックス）

投手 クリス・マーティン（テキサス・レンジャーズ）

投手 コリン・マキュー（ヒューストン・アストロズ）

投手 ダニエル・ノリス（デトロイト・タイガース）

投手 ビダル・ヌーニョ（タンパベイ・レイズ）

投手 ダン・オテロ（クリーブランド・インディアンス）

投手 ユスメイロ・ペティット（オークランド・アスレチックス）

投手 エラスモ・ラミレス（シアトル・マリナーズ）

投手 ヘクター・ベラスケス（ボストン・レッドソックス）

投手 キルビー・イエーツ（サンディエゴ・パドレス）

投手 前田 健太（ロサンゼルス・ドジャース）

投手 スコット・バーロー（カンザスシティ・ロイヤルズ）

捕手 ヤディエル・モリーナ（セントルイス・カージナルス）

捕手 ロビンソン・チリーノス（テキサス・レンジャーズ）

捕手 Ｊ．Ｔ．リアルミュート （マイアミ・マーリンズ）

内野手 ホイット・メリフィールド（カンザスシティ・ロイヤルズ）

内野手 カルロス・サンタナ（フィラデルフィア・フィリーズ）

内野手 エイウヘニオ・スアレス（シンシナティ・レッズ）

内野手 クリス・テーラー（ロサンゼルス・ドジャース）

内野手 アメド・ロサリオ（ニューヨーク・メッツ）

外野手 ロナルド・アクーニャＪｒ．（アトランタ・ブレーブス）

外野手 リース・ホスキンス（フィラデルフィア・フィリーズ）

外野手 ミッチ・ハニガー（シアトル・マリナーズ）

外野手 エンリケ・ヘルナンデス（ロサンゼルス・ドジャース）

外野手 ケビン・ピラー（トロント・ブルージェイズ）

外野手 フアン・ソト（ワシントン・ナショナルズ））