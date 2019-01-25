九州から２１世紀枠の熊本西含め５校／センバツ出場３２校一覧
第９１回選抜高校野球大会（３月２３日から１２日間・甲子園）の出場３２校を決める選考委員会が２５日、大阪市の毎日新聞大阪本社で行われ、以下の通りに決まった。
〈２１世紀枠〉
石岡一（茨城）初
富岡西（徳島）初
熊本西（熊本）初
〈北海道地区〉
札幌大谷（北海道）初
札幌第一（北海道）２年ぶり３回目
〈東北地区〉
八戸学院光星（青森）３年ぶり１０回目
盛岡大付（岩手）２年ぶり５回目
〈関東地区〉
桐蔭学園（神奈川）１６年ぶり６回目
春日部共栄（埼玉）２２年ぶり３回目
山梨学院（山梨）５年ぶり３回目
習志野（千葉）１０年ぶり４回目
横浜（神奈川）５年ぶり１６回目
〈東京地区〉
国士舘（東京）１０年ぶり９回目
〈東海地区〉
東邦（愛知）２年連続３０回目
津田学園（三重）１７年ぶり３回目
〈北信越地区〉
星稜（石川）２年連続１３回目
啓新（福井）初
〈近畿地区〉
龍谷大平安（京都）３年ぶり４１回目
明石商（兵庫）３年ぶり２回目
履正社（大阪）２年ぶり８回目
智弁和歌山（和歌山）２年連続１３回目
福知山成美（京都）５年ぶり３回目
市和歌山（和歌山）３年ぶり６回目
〈中国地区〉
広陵（広島）６年ぶり２４回目
米子東（鳥取）２３年ぶり９回目
呉（広島）２年ぶり２回目
〈四国地区〉
高松商（香川）３年ぶり２７回目
松山聖陵（愛媛）２年連続２回目
〈九州地区〉
筑陽学園（福岡）初
明豊（大分）１０年ぶり３回目
大分（大分）初
日章学園（宮崎）初
＝2019/01/25 西日本スポーツ＝